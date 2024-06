Lilli-Krõõt Repnau: autorianimatsioon ei kao kuhugi

"Ma arvan, et AI kohalolu ja teema on praegu hästi põnev ja kuum, aga samas ma tunnen, et inimesed ja tudengid tihti pöörduvad just nende klassikalisemate tehnikate juurde, et saada seda vahetut kontakti. Autorianimatsioon ei kao kuskile, pigem ma näen selle tõusu just. Nukufilmi või vahetu animatsiooni tehnikad on pigem tõusuteel," avaldas Repnau.

Mingit trendi animatsioonimaailmas toimuva kohta on Repnau sõnul keeruline välja tuua. Ka praeguste magistri ja bakalaureuse lõpetajate tööd on väga eriilmelised. "Hästi palju erinevaid tehnikaid kasutatakse, nad on isikupärased, poeetilised ja rajud. Isiklikud lood on väga hea viis animatsiooni kasutada," rääkis ta.

Bakalaureuse lõpetaja Elise Kruusel rääkis, kuidas temagi meelitas animatsiooni juurde just klassikaline joonisfilm. Tema lõpufilmiks on animatsioon pealkirjaga "Minu lemmik". "Mina kui koeraomanik ja koeraarmastaja sain hea ettekäände, et oma lõpufilm teha oma koerast. Üks koer annab oma tõlgenduse inimese igapäeva tegevustest," tutvustas Kruusel.

Kui klassikalised tehnikad on Repnau sõnul õpilaste lemmikud, siis ei kardeta ka uusi võtteid ja tööriistu kasutusele võtta, nende hulgas ka tehisintellekti. Just seda teeb Aurelijus Čiupas enda magistri lõpufilmis "Diffusion Plot". "Aurelijus on viimased aastad uurinud AI võimalusi, teinud sellest blogi ja kasutanud AI-d kaader kaadri haaval filmi tegemiseks. Tulemus on väga huvitav ja põnev. Olulisus on seal just see, et kunstniku isikupära säiliks ja Aurelijus on selle väga hästi saavutanud," sõnas Repnau.

Magistritööde seas domineeriski Repnau sõnul mittenarratiivse loojutustamise viis. "On eksperimenteerimist, mis lähevad animatsiooni laiendatud väljale. Seda on väga põnev ja huvitav jälgida. Me näeme siin animatsiooni tulevikku."

EKA animatsiooni osakonna lõputööd linastuvad 15. juunil kell 17 kinos Sõprus.