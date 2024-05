EKA igakevadine lõputööde näitus täidab Tallinna tudengite loominguga

Tudengite loominguga saab tutvuda nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka mitmendat aastat tühjana seisvas Tallinna Kunstihoones. Lisaks näitusesaalidele laieneb lõputööde festival ka kunstihoone tagatubadesse, endistesse ateljeeruumidesse, vanasse Kuku klubisse, Vabaduse väljaku galeriidesse ja sisehoovi.

"Eks me kõik lootsime viimaste hetkedeni, et kunstihoone läheb remonti. Meie kurvastuseks see remonti ei lähe, aga mingis mõttes oleme ka väga tänulikud, et Eesti Kunstiakadeemia on saanud võimaluse enda töid siin juba teist aastat järjest eksponeerida. Need pinnad kunsti jaoks loodud," sõnas festivali korraldaja Kaisa Maasik.

Kunstihoones on väljas umbes 80 tudengi lõputööd. Kuigi teemasid on erinevaid, joonistub festivali korraldaja sõnul töödes välja kaks peamist suunda: enda isikliku loo rääkimine ja sõda. Lisaks ka väljamõeldud maailmad, mis viivad külastaja mingisse muusse aega ja ruumi.

Lisaks kunstihoonele avati teine suurem lõputööde väljapanek EKA peahoones, kus on arhitektuur ja kunstikultuuri teaduskonna tööd. Lisaks on erinevates kohtades üle linna kuus väiksemat satelliitnäitust.

"Kõik, mis toimub meie ümber, see kõik mõjutab. Ja seda ongi läbivalt näha. Tudengid on väga ühiskonna- ja eneseteadlikud. Palju on ka tegeletud sellega, kuidas tänapäeva digitaalset maailma ühildada füüsilise maailmaga ning kuidas materjalid ja ruum meie ümber väärtust loovad," sõnas EKA peahoone näituse korraldaja Anni Kärmik.

Tase näitused jäävad avatuks 14. juunini.