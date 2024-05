Selgusid EKA noore kunstniku, disaineri ja tarbekunstniku preemia laureaadid

Noore kunstniku preemia magistri taseme laureaat on stsenograafia magister Anita Kremm. Komisjon leidis, et Anita Kremmi teoses avaneb laiem antropoloogiline ja psühhoanalüütiline mõõde, mis tekitab hulgaliselt vastamata küsimusi, puudutades inimeseks olemise nukramaid maastikke.

Noore kunstniku magistri preemiaga kaasneb näitus Draakoni või Hobusepea galeriis.

Noore kunstniku preemia bakalaureuse taseme laureaadid on Eke Ao Nettan ja Rebeca Parbus. Eke Ao Nettanit tunnustatakse sidusa joonega koondatud nõtke ning eluliselt mängulise "Vaadates nähtud vaikus" eest ja Rebeca Parbust mõjusa ning ühiskonna valupunktidele osutava sotsiaalkunstiprojekti "Hetk" eest Tallinna linnaruumis koos kunstnik Estookiniga.

Selles kategoorias tõsteti esile ka kaasaegse kunsti tudengid Cloe Jancis, rafineeritud installatiivse terviku eest, kus võrdne hääl jääb nii kunstnikule kui vaataja enesereflektsioonile; Mara Kirchberg, ainelise ja veenva oma-ilmse süsteemi loomise ning selle haprusele osutamise eest; Zody Burke, etnograafilise posthuman ruumikäistluse eest; Noah Morrison, kohaliku grafitikultuuri nullpunkti tunnetusliku leidmise eest; Sarah Katherine Noonan, tundliku materjalikäsitluse ja läbimõeldud ruumikasutuse eest; Andre Joosep Arming, vahetu ja haavatava avameelsuse eest loomingus; Viktor Kudrjašov, klassikalise muusika, tehisintellekti ja moodsa tehnoloogia sujuva ühendamise eest, tõstatamaks inimväljenduse ja automatiseerimise tuleviku küsimusi.

Noore kunstniku preemia 2023. aasta laureaat Samuel Lehikoinen tõstis eriliselt esile Viktor Kudrjašovi tööd "Mootorite fuuga". "Klassikalist muusikat, tehisintellekti ja moodsat tehnoloogiat sujuvalt ühendades loob artist kaasahaarava sensoorse valguse, heli ja liikumise kogemuse. Autonoomsete masina-interpreetide Bachist inspireeritud ainulaadne esitus tõstatab inimväljenduse ning kunsti ja automatiseerimise tuleviku küsimused," lausus ta.

Noore kunstniku preemia komisjon kuulusid Kirke Kangro, Elin Kard, Aleksander Metsamärt, Krista Mölder ja Samuel Lehikoinen.

Noore disaineri preemia bakalaureuse tasemel sai graafilise disaini tudeng Ljubov Terukova töö "Slänger" eest. Eesti keele slängi kalender tõestab, et läbi visuaalse huumori on võimalik ületada keelelisi piire. "Slänger" pakub rahvusvaheliste konfliktide kontekstis positiivset alternatiivi kogukondadevaheliseks suhtluseks.

Selles kategoorias said äramärkimise osaliseks ka digitootedisaini tudeng Kaisa Uik töö "Võrdne e-Eesti" eest ja tööstusdisaini tudeng Kertu Liisa Lepik töö "Kestan veel" eest.

Noore disaineri preemia magistri tasemel sai tootedisaini Kristina Allik töö "Kutseala praktiku toetamine õppejõuks kujunemise teekonnal" eest, mis on juhend kõrgkoolile.

Selles kategoorias said äramärkimise osaliseks tootedisaini tudeng Ester Sall töö "Ananass pakiraamil" eest ja moedisaini tudeng Epp Vislapuu töö "Helid mu õlul" eest.

Noore disaineri preemia komisjoni kuulusid Kai Lobjakas, Martin Veisman, Geroli Peedu, Margus Tamm ja Kristjan Mändmaa.

Noore tarbekunstniku preemia bakalaureuse taseme laureaat on keraamika tudeng Ethel Ütsmüts töö "Ethel on jumal" eest. Komisjoni meelest on Ütsmüts töö näol tegemist veenva ning siira kontseptsiooniga ning tervikliku ruumilahendusega. Erinevad erialased tehnikad kohtuvad isiklikus ruumis ja toetavad kogu installatsiooni. Autori kohalolu ja rollimäng ruumis lisab isikliku puudutuse ja loob otsese suhte vaatajaga.

Selles kategoorias said äramärkimise osaliseks moedisaini tudeng Edward Vellevoog eksperimentaalse lähenemise eest oma erialale töös "Kollaps (?)" ja ehte ja sepise tudeng Bianca Triinu Toots töö "Kuuldamatute helide otsinguil" eest.

Noore tarbekunstniku preemia magistri taseme laureaat on keraamika tudeng Triin Lehismets töö "Glasuurikeemia kasutamine keraamiku stuudiopraktikas" eest. Komisjoni sõnul on töö lihtsas, võluvas ja selges vormistuses, mis on oma valdkonna tehnoloogilise baasi edasiarendamisele kindlasti oluline ja tänuväärne panus.

Äramärkmise osaliseks said selles kategoorias klaasi tudeng Elle Lepik töö "Agentsed klaasmaastikud ja puutetundlikud vestlused: post-antropotsentriline koosloome materjaliga" eest, moedisaini tudeng Karl Martin Kelder, töö "Applications of Entropy in Fashion Design Methodologies (Entroopia rakendused moedisaini metoodikates)" eest ja moedisaini tudeng Epp Vislapuu töö "Helid mu õlul" eest.

Noore tarbekunstniku magistri taseme preemiaga kaasneb näitus Hop galeriis.

Noore tarbekunstniku preemia komisjoni kuulusid Maria Valdma-Härm, Pille Kaleviste, Raili Keiv, Laivi Suurväli ja Maret Sarapu.

Parima lõputööde juhendaja tiitliga pärjati Gregor Tauli.