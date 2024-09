Pildid: Epp Maria Kokamägi avas Viljandis isikunäituse "Päevapildid"

Kunstniku sõnul on Schloss Fellini näitus natuke nagu tagasivaade ja samas ka väga tänases päevas. Suurem osa töid on maalitud tänavusel kevadsuvel, mõeldes sellele ilusale uhkele mõisale, mis on ärganud uuele elule, tõustes nagu fööniks tuhast. "Minu maalide maailmas toimetavad müütilised tegelased, inglid ja haldjad, kes kannavad valgust või teevad tuult ning toovad kingitusi. Need on toimekad tegelased, kes loovad meie ümber elu valgust. Vahel istuvad nad vaikselt tumeda tähistaeva all ja loevad tähti," ütles Kokamägi.

Valdavalt naisfiguuride kujutamise kõrvale on Epp Maria enda sõnul viimastel aastatel sugenenud julgus maalida Eestimaa maastike ilu. "Aukartusest maastikumaali vastu on see jäänud varem tegemata, sest alati olen tundnud, et seda on tehtud nii mitu korda paremini kui mina suudan," rääkis ta.

Schloss Fellinis toimuva näituse ettevalmistustöid ja avamist kajastab Epp Mariast tänavu tehtav dokfilm, mis valmib režissöör Anu Auna käe all.

Maalinäitust "Päevapildid" jääb Schloss Fellinis avatuks 16. märtsini 2025.