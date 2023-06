Galerii: Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festival TASE '23

31. mail toimus enne kunstiakadeemia igakevadise lõputööde näituse TASE '23 avamist Vabaduse väljakul EKA üksuse Kujundliku Mõtte Labori dekonstrueeritud moeetendus "Sul on ainult üks minut". Pärast moeetendust anti üle noore kunstniku ja noore tarbekunstniku preemiad ning esmakordselt ka noore disaineri preemiad bakalaureuse ja magistri tasemel.

TASE on Eesti Kunstiakadeemia igakevadine lõputööde festival, mille keskmeks on lõputööde näitus. Näitusel osalevad arhitektuuri, disaini, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskondade lõpetajad. Tänavused kunstitudengite tööd on üleval nii EKA-s, Kunstihoones kui ka Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi õuel.