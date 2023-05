Kunstiakadeemia avab igakevadise lõputööde näituse TASE

Vabaduse väljak 8 ja 6 hoonetes on esindatud disaini, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskondade lõpetajate tööd. Uudistamist jagub läbi kaheksa korruse ning piiluda saab ka Kunstihoone nurgatagustesse ja ruumidesse, kuhu muidu naljalt ei pääse.

"Meie kujundajatena oleme koos Johannes Uigega lisaks välja toonud ka selle hoone ajaloo, mis on olnud algusest peale kunstnike ja kunstiprofessionaalide kätes," rääkis näituse kujundaja Kaisa Maasik "Aktuaalsele kaamerale".

"See on tohutult rikas ajalugu, mis on peaaegu 90 aastat pikk. Ma usun, et siin tõesti leidub igale külastajale midagi, mida vaadata," lisas ta.

"Mulle meeldib väga installatiivne lähenemine, mida siin on tõesti väga palju. Mulle väga meeldis Lauri Lesta installatsioon, kus köögimasinad ärkavad ellu ja loovad ühes ruumis ühise sümfoonia," kirjeldas Maasik.

Kunstiakadeemia maja on üle võtnud aga arhitektuuriteaduskonna lõputööd, kus jagub samuti teemasid seinast seina.

"Kõik need roheteemad, kuidas materjali taaskasutada. materjaliuuringud, piiratud ressursid, renoveerimine. Teine teemaharu on innovatsioon ehituses -- kuidas saaksime välja pakkuda lahendusi, mis vaataksid ja tegeleksid eesseivate probleemidega ja ehitusmaastikku ka innoveeriks," kirjeldas arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak.

Näiteks sisearhitektuuri magistrant Loviise Talvaru uurib oma lõputöös võimalusi ideaalse sünnituskeskkonna loomiseks ning teinud ka juhendid olemasolevate renoveerimiseks ja uute tegemiseks.

"Praegu sarnanevad kõik sünnitusruumid tavaliste haigepatsientide palatitele, aga reaalsus on see, et sünnitus ei ole haigus, vaid see on loomulik protsess, millele on vaja toetavat keskkonda, mida see täna ei ole," rääkis sisearhitektuuri magistrant Loviise Talvaru.

"Kui hetkel on olukord selline, et sa sisened sünnitustuppa nii, et sulle vaatab esmalt vastu meditsiiniline varustus ja sünnitusvoodi ja see võib sätestada sünnitavat naist mõtteviisiga, et kohe hakkab juhtuma midagi hirmsat, siis tegelikult võiks asi olla vastupidine," jätkas ta.

"Et kui sisened ruumi, siis peaks naine tundma end võimalikult turvaliselt, et see ongi kodune hubane mõnus keskkond," lisas Talvaru.

EKA lõputööde näitus TASE '23 on avatud 17. juunini.