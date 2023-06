Viimsis avati ehitusjääkide väärindamisest rääkiv näitus "Maast linnaks"

Arhitektidest ja disaineritest koosnev töörühm Hannes Praksi eestvedamisel on näitusesaali ladunud telliskivist müüri, mille valmistamiseks kasutati ära ühe kortermaja ehitusaugust välja kaevatud pinnast ning betoonmaja jäänuseid.

12 tonni jäätmeid on muutunud väärtuslikuks ehitusmaterjaliks, mille kasutuselevõtt säästaks keskkonda ja oleks alternatiiv kahanevatele loodusvaradele.

Praks sõnas, et oma tööd tehes on ta näinud, et Euroopas tegelevad päris mitmed ettevõtted pinnase ja ehitusjäätmete väärindamisega, mistõttu otsustati seda ka ise proovida.

"Otsustasime, et teeme teeme selle omal nahal läbi ja proovime, mismoodi on 12 tonni seina paigutada. Nüüd on tunne kindlasti kindlam," lausus Praks.

"Meil on ju tarbijatena selline suhtumine, et see mis on silmist, seda ei ole – et kui me paneme prügi prügikasti, siis me arvame, et kui prügikasti luuk kinni langeb, on see nüüd maailmast kadunud. Aga kas see tegelikult nii on?" arutles Praks.

Näituseprojekti "Maast linnaks" autorid on Andrea Tamm, Hannes Praks, Henri Papson ning Maria Helena Luiga. Näitus on avatud 24. juulini.