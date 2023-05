Kunstnik Darja Popolitova: nukisõrmused tasakaalustavad kättemaksuhimu

"Kväärime ära" programmiga püüab Kogo galerii arutleda kõige selle üle, mis väljub normidest, nii seksuaalsetest, sotsiaalsetest ja kultuurilistest. Värskel näitusel tähistatakse mitmekesisust läbi maagia, looduse ja kunsti.

Värske näituse kuraator on Šelda Pukite. "Nad on oma spektri poolest nii laiad – nad on nii palju erinevaid asju. Ja neid on väga raske kontrollida," rääkis ta näitusest.

"Ma mõtlesin ka sellele, kuidas kunst, loodus ja maagia on tegelikult üks ja seesama asi, sellepärast ongi näituse pealkiri "Triquetra"," jätkas kunstnik. "See on kuulus keldi sümbol, mis on tuntud ka kui amulett. Selle kolmnurga sees on kolm kaart, mis hõljuvad üksteisest läbi ja on justkui eraldi, aga olles tegelikult üks," lisas ta.

Loodus avaldub Sabine Vernere töödes, kus külmad ja teravad marmorijäägid ümbritsevad justkui hõljuvaid maalitud jäsemeid. Elina Vitola on oma installatsioonidega võtnud fookusesse kunstimaailma. Kolmikust ainus eesti kunstnik Darja Popolitova on maagia teemat avanud läbi altariteose ja pronksist nukisõrmuste.

"Neid kantakse rusikas, aga neil on ka kõditamisfunktsioon," tutvustas kunstnik Darja Popolitova oma nukisõrmuseid. "Need on mõeldud selleks, et tasakaalustada hävitavat tunnet, kättemaksuhimu."

Näitus on avatud Aparaaditehases asuvas Kogo galeriis 15. juulini.