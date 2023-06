Galerii: Kogo galeriis avati näitus "Triquetra"

Kogo galeriis on avatud näitus "Triquetra", mis käsitleb terviklikkust läbi ohtliku kaosena näiva maagia, looduse ja kunsti.

Näitusel osalevad kolm Baltimaade kunstnikku: Darja Popolitova, Sabīne Vernere ja Elīna Vītola, näituse kuraator on Šelda Puķīte.

Näituse pealkiri "Triquetra" viitab iidsele keldi sümbolile, mis on eri ajastutel ja kultuurides tähistanud kolmsuse väge. Sageli kujutatakse seda kolme kaarena, mis üksteisest läbi põimununa moodustavad alguse ja lõputa sõlme. Arvatakse, et paganlikes usundites tähistas see sümbol matriarhaadi väge kehastavat kolmikkuu jumalannat, kes kristluse tulekuga asendus isa, poja ja püha vaimu kolmainsusega.

Tänapäeva kunsti kontekstis pakub kolmnurksõlm võimalust oma identiteedi uurimiseks ja kolme elemendi – maagia, looduse ja kunsti – vaimse ja poliitilise ühtsuse üle arutlemiseks.

Darja Popolitova loomingulises väljas on maagia ja nõidus, mida ta kasutab spekulatiivse vahendina keele tähendusliku keerukuse ja tänapäeva ühiskonnas levinud käitumisharjumuste käsitlemiseks.

Sabīne Vernere töödes avaldub loodus metamorfooside protsessina, seal on nii ilu, sensuaalsust ja emotsiooni, kuid samas ka müra ja vägivalda, mis langeb kokku inimese ja looduse keerulise dünaamikaga.

Elīna Vītola loomepraktika on suhestuv, see astub dialoogi ruumi, teiste osalejate ja olukorra endaga. Kunstiväli on tema loomingus muutunud oluliseks väljendusvahendiks väärtuste, käsitöö, identiteedi ja ajaloo uurimisel.

Näitus "Triquetra" on avatud 15. juulini ning see valmis koostöös kultuuriorganisatsiooniga Wunder Kombinat.