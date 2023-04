Pildid: Kogo galeriis avati Kristina Õlleku isikunäitus "Hüpoksilise lima ja troopilise lubja vetes"

Õllek kasutab fotograafilisi ja skulptuurilisi elemente ja mõtestab seeläbi Läänemere piirkonna olevikku, minevikku ja tulevikuvaateid, piirkonna muutuvat ökoloogiat ja merekeemiat. Uurides geoloogilisi ja keemilisi muutusi Läänemeres, jätkab Kristina Õllek teemadega, mida ta käsitles hiljutisel isikunäitusel "Filtering With Cyanobacteria, Double Binds and Other Blooms" ISSP galeriis Riias.

Oma isikunäitusel Kogo galeriis, käsitleb kunstnik Läänemerd läbi veeõitsengute, spekulatiivse perspektiivi ja settinud mineviku ehk sadu miljoneid aastaid vana merelise settekivimi. Näitust luues töötas Kristina Õllek lubjakivi, meresoola, tsüanobakteri, bioplasti ja savi ning muude materjalidega, mis said osaks tema fototeostest ja installatsioonist.

Näitus "Hüpoksilise lima ja troopilise lubja vetes" on avatud kuni 20. maini.

Kristina Õlleku värskest isikunäitusest oli juttu ka "Aktuaalses kaameras":