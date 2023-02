Kogo galerii esindatavate kunstnike hulka lisandus Anna Mari Liivrand

Anna Mari Liivrand on installatsioonikunstnik, kelle loomingusse kuulub ka joonistusi. Viimastel aastatel on ta oma teoste fookusesse asetanud argirituaalid, ornamendid ja dekoratsioonid. Ta vaatleb neid sageli lähtuvalt eneseloomise perspektiivist, aga käsitleb neid ka kui pidepunkte muutuvas maailmas. Liivranna teosed on kombinatsioonid ebatavalistest materjalidest, näiteks kunstniku enda naha helbed, ripsmed, kalamaksaõli kapslid, ja tavapärastest käsitöö praktikatest, millest moodustuvad ruumiinstallatsioonid.

Anna Mari Liivrand õppis Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri ja installatsiooni (BA 2016) ja kaasaegset kunsti (MA 2022) ning täiendas end Islandi Kunstiakadeemias vabade kunstide valdkonnas. 2014. aastal pälvis Liivrand noore skulptori preemia. Lisaks isikunäitustele on ta osalenud mitmel grupinäitusel. 2020. aastal tunnustati teda Eduard Wiiralti nimelise preemiaga ja 2021. aastal Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga.

Kunstniku hiljutiste näituste hulka kuulub Jaanus Samma kureeritud "Vaikelud rahvuslikel motiividel" (2022) Eesti Tarbekunsti-ja Disainimuuseumis, Brigit Aropi kureeritud "Argimõtete märjad südamikud" (2021) Galerii Mihhailis ning isikunäitus "Karikakra torge" (2021) ARS kunstilinnakus.

Kogo galerii on 2018. aastal asutatud kaasaegse kunsti galerii Tartus, mis keskendub eeskätt noorema põlvkonna Baltimaade kunstnike tutvustamisele siin regioonis ja rahvusvaheliselt. Galerii esindatavad kunstnikud on Eike Eplik, Alexei Gordin, Mari-Leen Kiipli, Kristi Kongi, Anna Mari Liivrand, Laura Põld, Līga Spunde ja Elīna Vītola.