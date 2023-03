Galerii: Kotzebue tänava lammutamisjärgus hoonel avati EKA vabaõhunäitus

EKA avatud uste päeval avati vabaõhunäitus "EKA ja Tallinna linna ühine loomekeskus", mille raames on Kotzebue 2 lammutamisjärgus oleva hoone akendel väljas tudengite visioonid, milliseks võiks see tänavanurk Tallinna tulevikus kujuneda.

Arhitektuuritudengid Miia Laur ja Patrick Liik näevad loomekeskust kui EKA rikkaliku kunstikogu ja tudengite loomingu avalikkusele nähtavaks tegijat. Laura Vilbiks ja Loora Orav leiavad, et kunstiakadeemia ja Tallinna ühises loomekeskuses liidab koostegemine eri elujärjel linnaelanikke. Keskust nähakse nii uute loovate ideede kasvulavana kui võrgustunud ja ahvatleva publiku magnetina. Loomekeskusesse plaanitakse kunsti tegevuskeskust, näitusesaali, kultuuri inkubatsiooni pinda, projektiruume, auditooriume ja tänavale avanevat kohvikut.

EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak sõnas, et kogukonnahoones on võimalik kohtuda eri elujärjel ja huvidega linnaelanikel, kes muidu harva trehvaksid. "Kogukonna loomekeskusel on aga veel suurem võimalus panna inimesed ühiselt tegutsema, ühiselt ja avaralt oma kogukonda nägema ning arendama. Näen EKA ja Tallinna Linna ühishoones suurt potentsiaali, mis vaid rikastab pealinna bastionivööndit ja linnaruumi tervikuna."

Väljapaneku kuraatorid on Julia Freudenberg ja Ella Mari Roosi. Näitus jääb avatuks 9. märtsini.