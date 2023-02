Kanuti Gildi SAALis esietendub Viini kunstnike "Guiding Light V"

Lavastuse autorid on Viinis tegutsevad kunstnikud Artjom Astrov, Kisling ning Till Megerle. Performance'i raames on tiimiga liitunud veel kuraator ja dramaturg Aziza Harmel ning kunstnik ja muusik Andreas Harrer.

"Guiding Lighti" kollektiiv nimetab projekti fiktsionaalseks bändiks ega soovi oma tegemisi otseselt määratleda ühegi formaadi kaudu. Kuna tiim koosneb erineva taustaga kunstnikest, on autorid öelnud, et "Guiding Light" on justkui nende kõigi poolt kokku pandud mixtape, milles on esindatud nii video, joonistused, poeesia, sõnad kui ka muusika.

Projekt "Guiding Light" on jätkuks praktikale, mida kunstnikud määratlevad "süvahängimisena" – ehk millenagi, mis ei ole ei eelnevalt kindlaks määratud ega ka juhuslik. Mängitakse äärmuste ja vastuoludega nagu tegelikkus ja kunstlikkus nii visuaalsete kui ka performatiivsete vahenditena, et pidevalt töö olemust kahtluse alla seada. Süvahängimine ei ole nende jaoks pelgalt muusikažanr, vaid tööviis, mis väljendub seletamatutes helides, intiimsetes ja vahel banaalsetes olukordades ning hoolikalt komponeeritud visuaalides.

Artjom Astrov on eesti etenduskunstide skeenele tuttav, olles loonud Kanuti Gildi SAALis lavastuse pealkirjaga "Gangstarap" ning Sõltumatu Tantsu Laval lavastuse "Performance STL-is" (mõlemad koos Ruslan Stepanoviga) . Samuti on ta helikunstnikuna osalenud mitmes erinevas lavateoses, luues viimati muusikat Netti Nüganeni lavastusele "Müüt: päeva äärel". Oma töö eest on Astrov olnud korduvalt nomineeritud Eesti teatri aastaauhindadele, viimati aastal 2020 lavastusega "Performance STL-is".

Kisling ehk Michaela Kisling on Viini Kunstiakadeemia vilistlane, kes töötab ja elab Viinis. Tema töid on eksponeeritud Hyperrealitys (2021); Viini Kunsthalles (2022); MAK-is (2022); Kunsthalle Feldbachis (2022) ja Viini Volkstheateris (2022). Michaela Kisling teeb koostööd kunstnikega nagu Hans Schabus, Artjom Astrov, Till Megerle ja Aziza Harmel. Hiljuti andis ta välja albumi "Old Life" plaadifirma Serious Serious alt. Eksperimentaalse kunsti ja muusikaga seotud inimeste poole pöördudes esitab Kislingi looming väljakutse formaalsete struktuuride petlikkusele, dekonstrueerides harmoonia keerukusi läbi omapärase stiili arendamise, mis segab uued meediumid kokku kummaliste ja tõrjutud tunnetega.

Till Megerle kunstipraktika hõlmab maali, joonistamist, videot ja fotograafiat. Tema teosed käsitlevad sotsiaalset ja kehalist dünaamikat, olles inspireeritud popkultuurist ja ajaloost. Koos muusikute Artjom Astrovi ja Kislingiga veab ta bändiprojekti Guiding Light. Megerle elab ja töötab Viinis, kus ta õpetab ülikoolides Academy of Fine Arts ja Academy of Applied Arts.

Artjom Astrov on Viinis elav ja töötav muusik. Tema eklektiline kompositsioonistiil hõlmab nii produtseeritud kui ka leidheli, digitaalset helitöötlust ja laulukirjamist. Performance-etenduste helikujundjana on Astrov töötanud välja eripärase minimalistliku lähenemise, mille kandvateks elementideks on heli ruumilised ja kontseptuaalsed omadused. Artistinimede all Benzokai, Rin La ja Artjom on ta välja andnud mitu EP-d.

Aziza Harmel on Tuneesia juurtega vabakutseline kuraator. Tal on 2013. aastal Arnhemi Hollandi Kunstiinstituudis omandatud kaunite kunstide magistrikraad. Aziza on töötanud Documenta 14, Steirischer Herbsti ja Kunsthalle Wieni heaks. Ta oli kolme asukoha - Alexandria, Ammani ja Tangieri - vahel liikunud kuraatoriteadmistealase uurimusprojekti Qayyem kaaskuraator. Hiljuti kaaskureeris ta näituse pealkirjaga "Do Nothing, Feel Everything" Kunsthalle Wienis (2022), mis vaatles hullumeelsust tavapärase seisundi ja teadmiste dünaamilise vormina mõistvaid kunstipraktikaid.

Andreas Harrer on Viinis tegutseva Bar du Bois kunstikollektiivi liige ja kaasasutaja. 2011. aastast alates töötab ta kaasaegse muusika ansambli Klangforum Wien heaks. Tema kunstnikupraktika hõlmab endas eri meediume - installatsiooni- ja maalikunsti, skulptuuri ja muusika produtseerimist.