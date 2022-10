Jaanus Samma uurib näitusel rahvuslike motiivide seost võimuga

Kunstnik Jaanus Samma koostatud ja kureeritud väljapanek koosneb 12 temaatilisest osast Lydia Koidulast töökultuse ja agraarromantikani. Samma lähtus näituse kokkupanekul pöördelistest aastakümnetest Eesti ajaloos, vaadates neid läbi tarbekunsti.

"Mind huvitas selle näituse juures – kui me vaatame Eesti kultuuri läbi katkestust – just võtta kokku 30.–50. aastad, hästi pöördelised kümnendid, sest seal oli ka palju järjepidevust. Needsamad kunstnikud, kes tegid teoseid 1930. aastatel, jätkasid oma elu ja oma loomingut."

Dialoogi tänapäevaga loovad peale Samma ka Edith Karlson, Urmas Lüüs ja Anna-Mari Liivrand. Läbi oma tööde võimendavad nad konteksti ja aitavad tummade esemete tähendust välja tuua. Samma tunnistas, et võimu ja vaimu vastasseis oli näitust koostades märgata.

"See materjal hakkab nagu vastu, võim tahab küll seda endale allutada, aga tulemuseks on hästi jaburad ja kummastavad kooslused, loomulikult rahvuslikud kujud. Sümbolid on kõik suuresti konstrueeritud, aga ikkagi elavad nad oma elu, ja see kooslus selle võimuga loob huvitavaid kombinatsioone," märkis ta.