Kristi Kongi avab Berliinis isikunäituse

Reedel avab maali- ja installatsioonikunstnik Kristi Kongi Berliinis projektiruumis Roam oma isikunäituse "Värvid tuletasid mulle meelde, et elu võib minna nii huvitavaks, et me unustame karta".

Kristi Kongi uus isikunäitus on mõtisklus ja üks viise, kuidas suhestuda ja mõelda ajast, kus me praegu oleme. Näitusel olevad maalid on peegeldused ja portreed, portreed ilma inimesteta, et igaüks saaks ise olla see inimene maali sees. Maale luues oli kunstniku tähelepanu tundlikkusel, aga ka jõul ja piirideta vabadusel. Kristi Kongi viibis näituse eel ka Roamis residentuuris.

Avamine toimub Gallery Weekend Berlin raames ning kuulub projektiruumidele keskenduva Sellerie Weekend programmi. Näitus jääb avatuks kuni 7. maini.

Roam on projektiruum Berliinis Kreuzbergi linnaosas, mis on loodud residentuuriprogrammi, näituste, lühiajaliste projektide ja võrgustumissündmuste läbiviimiseks. Projektiruumi fookuses on Ida-Euroopa, eeskätt Eesti kunstnikud, kelle näituseid ja residentuure kureerib MTÜ Eesti-Saksa Kunstikoostöö.