Noore skulptori laureaat Yeung võidutööst: mälestused annavad mulle jõudu

ARSi Projektiruumis on avatud Eesti kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni osakonna Noore Skulptori preemianäitus, kus on väljas valik tudengite viimase aasta jooksul valminud töödest. Kui žürii tõstis esile tööde ühtlaselt kõrget taset, siis näituse külastaja võib imetleda laia vormispektrit.

Parimaks nooreks skulptoriks tunnistas ekspertidest koosnev žürii Junny Yeungi installatsiooniga "Mälestus"

"See teos räägib mälestustest seoses inimestega, keda olen kunagi armastanud. Need võivad olla mu armsamad, sõbrad, perekonnaliikmed. Meil on olnud kunagi väga õnnelik aeg, aga näiteks, kui mu vanaema suri, siis ma tundsin suurt kurbust. Ma tegin selle teose kõikide nende inimeste mälestuseks ja need mälestused annavad mulle jõudu, et oma eluga edasi minna," rääkis noore skulptori laureaat Junny Yeung.

Nagu ikka, leidub näitusel noori, kes keskenduvad oma füsioloogia uurimisele.

Üks liigutavamaid teoseid on prilliklaasidest obelisk, mis pakub võimaluse korraks siseneda vaegnägija maailma.