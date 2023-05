Ettevõtmise huviorbiidis on alternatiivsete ehituslahenduste arendamine ajal, mil ehitusmaterjalide tootmisega seotud süsinikuheited moodustavad 13 protsenti kogu maailma CO 2 jalajäljest.

"Olukorra parandamiseks tuleb vähendada enimkasutatavate ja taastumatute materjalide tootmiskoguseid ning otsida samaaegselt uusi, ringselt kasutatavaid lahendusi", ütles stuudio Kuidas.works kaasasutaja ja Eesti arhitektuurikeskuse juht Hannes Praks.

"Liiva ja kruusa varud maailmas on piiratud, asjatu on neid kulutada, kui on olemas ka alternatiive", märkis ettevõtte UKU Pure Earth juht ja asutaja Marko Kikas.

Viimsi Artium avab näituse "Maast linnaks" ehitusjääkide väärindamisest. Autor/allikas: pressimaterjalid

Stuudio Kuidas.works alustas 2022. aasta sügisel tegevuspõhist uuringut Tallinna uusarenduste kaevejääkide väärindamiseks. Sõpruse puiesteele rajatava kortermaja vundamendisüvendist pärinevaid jääke segati purustatud betooni ehk hoonejääkidega ja paekivi tootmisjääkide ehk sõelmetega.

Selleks, et kohalike kaevejäätmete kasutamist kodumaal enesekindlamalt propageerida, otsustas stuudio kogu protsessi alates kaevamisest kuni toote prototüüpimiseni ise läbi teha.

Uuringutest Tartu Ülikooli geoloogiaosakonnas selgus, et näituse aluseks olev kaevematerjal pärineb kunagise, umbes 10 000 aastat vana Balti jääpaisjärve põhjasetetest. Sealt pärinev savi on helehalli tooni ning sai ehitusmaterjalina nimetatud "Mustamäe halliks".

Näituseprojekti "Maast linnaks" autorid on Andrea Tamm, Hannes Praks, Henri Papson ning Maria Helena Luiga.

Materjaliarenduses on stuudio partner UKU Pure Earth, kellega koostöös on välja töötatud asukohaspetsiifiline ehitus- ja viimistlusmaterjalide sari, millesse kuulub savivärv, savikrohv, toortellis ja tampsavi segu.

Uurimis- ja arendustöö tulemusi presenteerib stuudio Tallinnas, Viimsi Artiumi Kaasaegse kunsti galeriis 1. juunist kuni 24. juulini.