Ülevaade. Suvist kinohooaega defineerivad tänavu õudusfilmid

Seda, kust täpselt suvise kinohooaja algust lugeda, on üldjuhul keeruline paika seada, aga tänavu on see küllalt lihtsaks tehtud. Värskelt meie ekraanidele jõudnud "Pahad poisid: sõida või sure", mis on 1995. aastal alguse saanud action-komöödiate saaga neljas jagu, vastab igale suvekino nõudmisele: film ei oota vaatajalt mitte midagi vastu, vaid võimaldab kaks tundi popkorni krõbistades tühisuses supelda.

Jaanipäeva eel jõuab kinodesse "Pahupidi 2", mis on järg Pixari 2015. aastal ilmunud ja kõigiti ka täiskasvanutele sobinud animafilmile. Vaid mõned nädalad õnnestub neil värvilistel emotsioonidel noori vaatajaid püüda – jah, kes ei tea, siis "Pahupidi" peategelased on erinevad emotsioonid, kes nüüd seisavad silmitsi peategelase teismeeaga –, sest juuli algusest löövad jalaga ukse lahti kollased konkurendid. Pahalaste saaga viies film "Mina, Supervaras 4" on tõenäoliselt tänavuse suve ning ka kogu filmiaasta üks suurimaid publikuhitte, kus sel korral seikleb ringi Gru juunior.

"Mina, Supervaras 4" Autor/allikas: AP / Scanpix

Nende kahe filmiga on lastele mõeldud filmiprogramm sel suvel laias laastus piirdub. Augusti alguses jõuab kinodesse küll ka koguperefilm "Harold ja võlukriit", kus iga asi, mille peategelane paberile joonistab, muutub tõeliseks. Tähelepanu väärib film ehk seetõttu, et režissöör Carlos Saldanha käe all on varem valminud kolm "Jääaja" ning kaks "Rio" animatsiooni. Filmi peaosas astub üles Zachary Levi.

Aga ka suuremaid vaatajaid ei unustata ära. 28. juunil alustab tänavu Cannes'is esilinastunud Kevin Costneri vestern "Horizon: Ameerika saaga - 1. peatükk", mis viib vaatajad otse keset Ameerika kodusõda. Kuid mida tähendab siis ikkagi esimene peatükk? Aga seda, et juba suve teises pooles – täpsemalt 16. augustil – saab näha ka järjelugu, mille peaosas astuvad üles muuhulgas mõlema filmi lavastaja Kevin Costner, Sienna Miller, Giovanni Ribisi ja Sam Worthington.

"Horizon: Ameerika saaga - 1. peatükk" Autor/allikas: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Kes ei karda nõudlikumat kino, siis samamoodi 28. juunist saab kinodes näha mullu PÖFF-il esmakordselt Eesti vaatajate ette jõudnud Radu Jude filmi "Ärge oodake maailmalõpust liiga palju", mis mahtus möödunud aastal ka paljude filmikriitikute aastalõputabelitesse nii Eestis kui ka kaugemal. Jude teeb filmis seda, mille poolest teda kõige paremini teatakse: avab provokatiivselt Rumeenia kaasaegse ühiskonna ilu ja valu. Hoiatuseks tasub aga öelda, et film kestab pea kolm tundi.

Kui aga üks kolmetunnine linalugu on ette võetud, siis tasub proovida järgi ka teine sama mahukas teos. Tänavu parima filmi Oscari pälvinud Kreeka lavastaja Yorgos Lanthimos ei lasknud oma uut linalugu kaua oodata, sest vaid mõni kuu pärast "Vaesekesi" jõuab meie ette tänavu Cannes'is esilinastunud film "Lugusid headusest". Kolmest lühemast loost koosnevas põimikus astuvad üles Emma Stone, Margaret Qualley, Hunter Schafer, Willem Dafoe ja Jesse Plemons, kes lahkus Cannes'ist ka parima näitleja preemiaga.

"Lugusid headusest" Autor/allikas: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Draamadel üldjuhul suvises kinoprogrammis eriti tihti kohta pole, aga sel korral on vähemal üks erand, mis kinnitab reeglit. Režissöör Jeff Nichols, kelle film "Loving" oli 2016. aastal nomineeritud ka ühele Oscarile, ajab sel korral mootorrattad garaažist välja, sest tema värske film "Mootorratturid" viib meid keset 1960. aastate Ameerika mootorrattagängi igapäeva. Teose aluseks on Danny Lyoni samanimeline teos, filmis astuvad üles Jodie "Killing Eve" Comer, Austin "Elvis" Butler ja Tom "Venom" Hardy. Film kinodes 12. juulist.

Ka komöödiaid naljalt suvistest kinokavadest enam ei leia, aga selleski osas on vähemalt üks erand: režissöör Greg Berlanti "Lennuta mind kuule" võimaldab veel samal nädalal mootorrataste seljast kosmoselaeva ronida, sest romantiline komöödia räägib USA Kuul maandumise taustaloo. Peaosas saab näha Scarlett Johanssonit ja Channing Tatumit. Huvitav fakt on seegi, et esialgu pidanuks filmi lavastaja Jason Bateman, kuid ta loobus pakkumisest loominguliste erimeelsuste tõttu.

"Mootorratturid" Autor/allikas: AP / Scanpix

Oleme rääkinud ühest, teisest ja kolmandast, aga kas popkornikino siis sel suvehooajal ei saagi? Õnneks midagi siiski leidub. 24. juulil alustab suve ainus koomiksifilm "Deadpool & Wolverine", mis pakub ilmselt oma vaatajanumbritega vähemalt globaalselt Pahalastele tugevat konkurentsi. Nimest võiks järeldada, et Ryan Reynolds ja Hugh Jackman hakkavad omavahel madistama, kuid tegelikult panevad nad hoopis seljad kokku ja võtavad ette ühise vaenlase.

Nädal varem alustab aga parimas mõttes vanakooli suvekino ehk siis 1996. aasta katastroofifilmi "Twister" järjelugu "Twisters", kus – oh üllatust – on paha peal väljas jälle keeristormid. Kui see fakt teid veel konksu otsa ei püüa, siis tormide eest põgenevad sarjast "Normaalsed inimesed" tuntuks saanud Daisy Edgar-Jones ning tänavu suurt tähelendu nautiv Glen Powell. Ka augusti algusesse jagub killuke popkornikino, täpsemalt samanimelise videomängude sarja põhjal valminud film "Borderlands: salapärane reliikvia", mille värvikirevat maailma dirigeerib põhiliselt õuduskinost tuttav Eli Roth.

"Twisters" Autor/allikas: AP / Scanpix

Juba varem mainitud õudusfilmide sadu algab jaanipäeva eel ega näita raugemise märke enne suve lõppu. Avakäigu teeb Iiri lavastaja Ian Hunt-Duffy täispikk debüüt "Klaustrofoobid: unetus", mis on kohutav tõlge ingliskeelsest originaalist "Double Blind". Pealkirja rämpshõngust ei tasu aga lasta end eksitada, sest ​lugu seitsmest vabatahtlikust, kes osalevad ühe uudse ravimi katsetamises, esindab pigem žanrikino tugevamat poolt. Kui see tundub liiga kvaliteetne, siis 21. juunist jõuab vaatajate ette ka lihtsakoelisem rapper "Öine lihunik", kus kamp noori jääb mööblipoodi luku taha. Seda, mis edasi juhtub, võite juba ette aimata.

Nädal hiljem jõuab vaatajate ette John Krasinski õudussarja "Kena vaikne kohake" eellugu "Kena vaikne kohake: Esimene päev", mille sel korral lavastab Nicolas Cage'i hinnatud trilleri "Põssa" režissöör Michael Sarnoski. Värske linaloo peaosas on Oscari-võitja Lupita Nyong'o ning sarjast "Stranger Things" tuntuks saanud Joseph Quinn.

"Kena vaikne kohake: Esimene päev" Autor/allikas: ZUMAPRESS.com / Scanpix

5. juulist alustab kinoteed režissöör Joshua John Milleri õuduslugu "Saatana väljaajamine", mille peaosas astub üles Russell Crowe. Suurematel õudusfilmifännidel võib kohe tekkida küsimus, kas tegemist on järje- või eellooga mullu kinodesse jõudnud "Paavsti eksortsismile", kuid paraku mitte. Tundub, et Crowe on lihtsalt keskpärase põnevike kõrval ka deemonid oma südameasjaks võtnud.

Õudusfilmidel veel lõppu ei pasta. 12. juulil esilinastub Kanada režissööri Chris Nashi õudusfilm "Loomu poolest tapja", mis esilinastus tänavu Sundance'i filmifestivalil ja on rahvusvahelistelt kriitikutelt seni kiidusõnu saanud. Samamoodi žanrikino kvaliteetsemasse otsa kuulub 17. juulil kinolevis alustav "Hingede koguja", mille režissöör Oz Perkins tõestas oma tugevat atmosfääritunnetust mõni aasta tagasi filmis "Grete ja Hans: Sünge muinasjutt". Värskes filmis jälitab Maika Monroe kehastatud FBI agent salapärast mõrvarit, keda kehastab Nicolas Cage.

Augustikuise õudussaagi avab režissöör Ti Westi triloogia finaal "MaXXXine", mille peaosas astub üles juba kahes eelmises osas mänginud Mia Goth. Mõnevõrra üllatav isegi, et triloogia viimane film meie kinolevisse jõuab, sest rahvusvaheliselt kõvasti kiidetud "X" Eesti kinodes ei jooksnudki ja teine film "Pearl" linastus vaid Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil. Arvestades aga seda, et kolmanda osa seos eelmiste filmidega on pigem abstraktne, ei tasu end sellest liialt segada lasta.

"Maxxxine" Autor/allikas: A24

Samamoodi 2. augustil jõuab kinodesse Norra režissööri Thea Hvistendahli õõvafilm "Kuidas koolnuid koheldakse", kus parimas zombifilmide traditsioonis otsustavad surnud äkitselt ellu ärgata. Filmil on kaks olulist müügiartliklit. Esiteks see, et filmi aluseks on kirjanik John Ajvide Lindqvisti romaan, kelle teoste põhjal on varem valminud filmid "Lase sisse see õige" ja Ali Abbasi "Piir". Ja samavõrd märkimisväärne on see, et peaosades astuvad üles Renate Reinsve ja Anders Danielsen Lie, keda mõlemat sai näha ka "Maailma halvimas inimeses".

Kinosuve lõpetavad aga tõelised tipud. 9. augustil alustab M. Night Shyamalani värske triller "Lõks", mis toob taas suure kassahiti peaossa Josh Hartnetti, kes oli aastaid näitlejatööst eemal. Sel suvel saavad seega tööd kõik kultuslavastaja lapsed, sest kui juuni alguses jõudis kinodesse tema tütre Ishana Night Shyamalani lavastajadebüüt "Jälgijad", siis isa värskes linaloos astub üles teine tütar, põhiliselt lauljana tuntud Saleka Shyamalan.

16. augustil aga lööb platsi puhtaks veel suurem legend, sest üle aastate saame taas uue "Tulnuka" filmi. Režissöör Fede Alvarez, kelle käe all valminud näiteks 2013. aasta uusversioon "Kurjadest hingedest" ja kõhedik "Mees pimeduses", ei püüa "Tulnuka" vaimse isa Ridley Scotti "Prometheuse" vaimus seda õõvamaailma uuendada, vaid "Tulnukas: Romulus" pakub just seda, mida me kõige enam tahame: kohtumist legendaarsest monstrumitega.

"Tulnukas: Romulus" Autor/allikas: AP / Scanpix

Lõpp juba vaikselt paistab, aga see ei tähenda, et hoog hakkaks raugema. 23. augustil astub mõni aasta tagasi õudusfilmides "It" kurja klouni kehastanud Bill Skarsgård nüüd üles Varesena ehk siis režissöör Rupert Sandersi käe all valmib uusversioon 1993. aasta krimipõnevikust "Vares". Tasub meenutada, et originaalfilm on jäänud ajalukku peamiselt seetõttu, et nimitegelast kehastanud Bruce Lee poeg Brandon Lee hukkus filmivõtetel.

Samal nädalal teeb oma lavastajadebüüdi ka Lenny Kravitzi tütar, juba aastaid näitlejana tegutsenud Zoë Kravitz. Triller "Pilguta kaks korda" räägib loo Channing Tatumi kehastatud miljonärist, kes kohtab ühel galaõhtul teenindajat, kelle ta kutsub puhkusereisile oma erasaarele. Filmi peame veel paar kuud ootama, aga võime ilmselt juba aimata, et puhkusereis ei kulge päris valutult. Lisaks astuvad üles ka Saul Williams, Kyle MacLachlan, Geena Davis, Simon Rex ja Adria Arjona.

"Mardikamahl, Mardikamahl" Autor/allikas: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Sügis algab küll alles septembri teises pooles, aga suvise kinohooaja finaaliks võib mõtteliselt pidada 6. septembril esilinstuvat Tim Burtoni õuduskomöödiat "Mardikamahl, mardikamahl", mis on järg tema 1988. aastal valminud filmile "Mardikamahl". Uues filmis astuvad üles mitmed originaalist tuttavad näitelejad, nende hulgas näiteks nimitegelast kehastav Michael Keaton, aga ka Winona Ryder ja Catherine O'Hara.

Ahjaa, tuleb seda ka üle korrata: ülevaatesse mahtus kümneid filme, aga nende vahele jääb tegelikult veel terve pinutäis väiksemaid linateoseid, millele tasub ka tähelepanu pöörata. Ehk siis Eesti kinolevi pöörast tihedust arvestades võib taas öelda, et rannas käimise asemel tasub lihtsalt südasuvel kinno kolida.