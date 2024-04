Suri Jaan Tooming

Jaan Tooming lõpetas 1964. aastal Tallinna 7. Keskkooli ja 1968. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri III lennu. 1968–1969 oli ta Eesti Riikliku Noorsooteatri näitleja ning 1969–2009 Vanemuise näitleja ja lavastaja, 1979–1983 ühtlasi Ugala peanäitejuht. 2005. aastal asutas Tooming teatri Sagar Sagitta.

Ta on lavastanud ka Soomes ja Saksamaal, teinud telelavastusi ("Elujõgi", 1970; "Ebajumal", 1991) ja filme ("Värvilised unenäod", koos Virve Aruojaga, 1975, Tallinnfilm; "Põrgupõhja uus Vanapagan", 1978; "Mees ja mänd", 1980, mõlemad Eesti Telefilm), mänginud filmis ("Kolme katku vahel", 1970, Eesti Telefilm, ka režissöör; "November", 2017, Homeless Bob Production).

Tooming on alates 1977. aastast Eesti Teatriliidu liige ja alates 1993. aastast Eesti Lavastajate Liidu liige.

Lisaks teatritööle on Tooming avaldanud ajakirjanduses luuletusi (Looming 1972/5, ka 1996/10 varjunime Lapard all; tsükkel "Laiulapsed" Looming 2007/1, lk 45-50) ja lühinäidendeid ("Musta mantliga naine" – Looming 2006/8, lk 1180-95). Esimene luulekogu ilmus 1999. aastal, samuti on ta kirjutanud märkmikromaani ja avaldanud esseekogumikke. 2009. aastast on ta Eesti Kirjanike Liidu liige.

Ta on pälvinud kaks korda Ants Lauteri nimelise auhinna, 1975. aastal näitlejana ja 1977. aastal lavastajana. Korduvalt on teda tunnustatud teatriliidu preemiatega, 2001. aastal pälvis ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 2012. aastal tunnustati teda Eesti Vabariigi kultuuri elutööpreemiaga.