Galerii: Tallinna moenädal viib sel aastal basseini

Eesti moe üks olulisemaid sündmuseid, kahepäevane Tallinn Fashion Week üllatab sel korral vee peale püstitatud moelavaga, mis on ka mitme disaineri loomingut mõjutanud.

"Mu enda kollektsioon ongi tegelikult Kalev spaast ja ujumisest ning veest insipreeritud. Kuidagi mind alati need kohad inspireerivad ja kui see vee teema tekkis, siis käed hakkasid automaatselt vett õmblema," ütles moelooja ja Tallinn Fashion Week'i loovjuht Aldo Järvsoo.

Järvsool tuli utoopiline idee Kalevi basseini, vee peale lava ehitada juba 15 aastat tagasi. Nüüd saab ammune unelm teoks.

"Basseini peal ma ei olegi kunagi lava näinud, aga Trevi purskkaevu peal, Veneetsia kanalite peal on lava küll olnud," lisas Järvsoo. "Ma kardan, et mõni sulpsatab vette ka."

Päevase lavaproovi eel oli olukord üsna ootusärev ja õhus veel mitmeid küsimusi.

"Kuidas see kõik täpsemalt siin toimuma hakkab me ise ka veel väga täpselt seda ette ei kujuta. Kohe algab esimene lavaproov ja juba on väike probleem, et kas kingadega on üldse võimalik siin laval käia," ütles moelooja Riina Põldroos.

Selgub, et vist ei saa ja kingad jäävad seekord ära. Sarnaselt Aldo Järvsoole sobitub ka Riina Põldroosi kollektsioon hästi moenädala keskkonda.

"Minu kollektsioon ongi just troopikast inspireeritud. Suurte hibiskuse lilledega kleit sobib siia hästi ja see sobib paljajalu ka, nii et pole üldse probleem, et kingad ära jäävad," lisas Põldroos.

Tallinn Fashion Week'il esitavad oma loomingut ja värskeid hooajalisi moesuundasid kümmekond Eesti disainerit.

"Eesti moekunsti üldine seis on, ütleme nii, et saame hakkama, alati oleme hakkama saanud, aga loomulikult hea ei ole, nagu kogu kunstivaldkonnal ei lähe hästi, kui on majanduslangus. Võib olla tehakse vähem, aga ma arvan, et see vähem tootmine on ka ajaga seoses. Ikkagi kõiki asju tulekski maailmas vähem toota," ütles Järvsoo.

Ketlin Bachmanni sõnul on sisulises mõttes praegu moedisainis väga head ajad nii Eestis kui välismaal.

"Mulle tundub, et keerulised ajad toovad inimestes välja potentsiaali. Nii huvitavat moodi pole mina ammu näinud. Vahepeal oli kõik tohutu kommerts, nii et natuke kaotasid huvi selle asja vastu, siis see huvi on taas tärganud, sest et katsetatakse ja eksperimenteeritakse," ütles moelooja Ketlin Bachmann.