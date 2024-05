Martti Kalda: me ei tea sanskriti keele ajaloost mitte midagi

Vikerraadio "Keelesaates" rääkis orientalist Martti Kalda, et kuigi sanskriti keel täna veel elab, on selle ajalooliste jälgede ajamine väga keeruline ning ajast, mil see oli inimeste emakeel, meil jälgi ei ole.

Maailma ühte vanimat keelt räägib India 2011. aasta rahvaloenduse andmete järgi üle 2,3 miljoni inimese. "Aga see ei ole kellegi esimene keel, vaid teine või kolmas keel. Indias otsest riigikeelt pole, on ametlikud asjaajamise keeled ja siis on n-ö suured keeled ning sanskrit kuulub nende hulka," selgitas Kalda.

"See on sellepärast, et Indias on sanskrit pühatekstide keel. Paljudes kohtades õpetatakse seda koolis ja mõned osariigid on selle lisanud ka oma osariigi teiseks ametlikuks keeleks ning seda kusjuures 21. sajandil," rääkis Kalda ja lisas, et sanskriti keeles on olemas raadiosaateid, ajaleht, kirjandust ja kirjandusauhindu. Sanskriti saab õppida 15 India ülikoolis.

Euroopast toob Kalda sanskritile võrdluseks esperanto keele, mida inimesed harrastavad. "Isegi täpsem on võrdlus ladina keelega. On inimesi, kes proovivad oma igapäevaelus ladina keelt kasutada, on ladinakeelsed uudised. /.../ Selline kogukond, kes üritab seda elus hoida. See tähendab muidugi seda, et kogukonnad on pidanud ka moodsatele asjadele sõnu leiutama," täpsustas Kalda.

"On isegi üks veebilehekülg, kus on sõnastik, kus proovitakse vanade sanskritikeelsete sõnade baasil leiutada uusi sõnu. Nii et see on peaaegu nagu mäng. Seos selle vana sanskriti keele ja kirjandusega on hoopis muu, aga võib öelda, et sanskrit on mõnes mõttes uuele elule pöördunud," rääkis Kalda.

Kui ladina keele puhul on ajaloolised jäljed selged, siis sanskriti puhul on see keerulisem, sest tegelikult ei teata keele ajaloost midagi. "Aeg, mil sanskrit oli kellegi emakeel, jääb ilmselt kuhugi sinna indoeuroopa algkodust lahkumise ja Indiasse jõudmise vahele. Kui sanskriti keel Indiasse jõuab on ta tegelikult kõrgklassi ja preestrite rituaalikeel ehk see, mis meieni on mälestistena säilinud," selgitas Kalda.

Ladina keelega sarnastab sanskriti veel asjaolu, et ka sanskriti keelest on sündinud teisi keeli. "Sanskritist on sündinud prakritid ja siis uus-india keeled, millest mõnda kõneleb üle 100 miljoni inimese," rääkis Kalda.

"Keelesaade" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 15.00.