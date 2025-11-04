X!

Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

Kirjandus
Martti Kalda
Martti Kalda
Kirjandus

Kirjastus Ilmamaa andis välja Martti Kalda tõlgitud kogumiku "Kreeka kardina varjust. Neli Vana-India näitemängu", mis kuulub tõlkekirjanduse sarja "Hieronymus".

Väikeantoloogia "Kreeka kardina varjust" tõlked on tehtud sanskriti keelest ja selle kõrval käibel olnud erinevatest Muinas-India murretest ehk praakrititest. Bhāsa (3.–6. saj.) "Räistatud reis" ("Ūrubhaṅga") on sõjavastane ja eepilisel ainesel põhinev lühinäidend ning Śūdraka (4.–6. saj.) "Savivankrike" ("Mṛcchakaṭika") ühiskonnakriitiline ja veidi jantlik kriminaaldraama.

Viśākhadatta (4.–9. saj.) intriiginäidend "Rākṣasa pitsat" ("Mudrārākṣasa") kajastab ajaloolisi sündmusi. Kogumikku kuulub ka Vana-India tuntuima kirjaniku Kālidāsa (4.–5. saj.) maailmakuulus armulugu, dramaatiline ja täiuslik "Leidlaps Śakuntalā" ("Abhijñānaśākuntala").

Eesti väljaande on koostanud, tõlkinud ja saatesõnaga varustanud Martti Kalda.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:44

PÖFF-i elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

10:01

Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

09:29

Cottbusi filmifestivali fookuses on sel aastal Eesti film

09:23

Arvustus. Graatsiline rohmakus

09:19

Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

09:15

Kanuti Gildi Saalis saab näha Martjanova, Orro ja Maripuu lühilavastusi

09:11

Maarja Vaino avaldas raamatu Viivi Luige loomingust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

03.11

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

03.11

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

03.11

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

03.11

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

03.11

Minu elu muutnud raamat | Anu Kella mõtisklus raamatutest ja lugemisest

09:19

Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

03.11

Konrad Mägi sihtasutuse preemia pälvis dramaturg Priit Põldma

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo