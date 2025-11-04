Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

Väikeantoloogia "Kreeka kardina varjust" tõlked on tehtud sanskriti keelest ja selle kõrval käibel olnud erinevatest Muinas-India murretest ehk praakrititest. Bhāsa (3.–6. saj.) "Räistatud reis" ("Ūrubhaṅga") on sõjavastane ja eepilisel ainesel põhinev lühinäidend ning Śūdraka (4.–6. saj.) "Savivankrike" ("Mṛcchakaṭika") ühiskonnakriitiline ja veidi jantlik kriminaaldraama.

Viśākhadatta (4.–9. saj.) intriiginäidend "Rākṣasa pitsat" ("Mudrārākṣasa") kajastab ajaloolisi sündmusi. Kogumikku kuulub ka Vana-India tuntuima kirjaniku Kālidāsa (4.–5. saj.) maailmakuulus armulugu, dramaatiline ja täiuslik "Leidlaps Śakuntalā" ("Abhijñānaśākuntala").

Eesti väljaande on koostanud, tõlkinud ja saatesõnaga varustanud Martti Kalda.