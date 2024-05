Galerii: Heimtalis saab tutvuda Anu Raua stipendiaatide loominguga

ERM-i Heimtali muuseumi rahvamajas on avatud Anu Raua stipendiumi laureaatide tööde näitus "Üks vägi", mis tutvustab eripalgelisi ja silmapaistvaid käsitöömeistreid, kes on õppinud Viljandi kultuuriakadeemias.

Anu Raua stipendiumi antakse välja 2014. aastast ning see on mõeldud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekavade (rahvuslik tekstiil, rahvuslik ehitus, rahvuslik metallitöö, ringtehnoloogia) üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega. 2023. aastal anti Anu Raua stipendiumit välja kümnendat korda ja siiani on selle saanud 16 inimest.

Stipendiaadid

2023 – Jaana Reissaar , kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava ja Meelika Hainsoo , pärandtehnoloogia õppekava metallitöö eriala

2022 – Koidu Ahk , kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava ja Kristi Everst , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala

2021 – Kadi Vingisaar , kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava

2020 – Jaanus Vaabla , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku metallitöö eriala

2019 – Maarja Palu , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku metallitöö eriala ja Liis Luhamaa , pärandtehnoloogia magistrikava

2018 – Marko Aatonen , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku ehituse eriala ja Kätli Saarkoppel-Kruuser , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala

2017 – Kati Kuusemets , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala ja Mareli Rannap , pärandtehnoloogia magistrikava

2016 – Malvo Tominga , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku ehituse eriala ja Marit Külv , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala

2015 – Indrek Ikkonen , pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku metallitöö eriala

2014 – Anu Laiapea (Arm), pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku ehituse eriala

Näitusega viidatakse ühtlasi sellele, et pärandtehnoloogia osakonna esimene õppekava "Talukujundus ja rahvuslik käsitöö" loodi 30 aastat tagasi, 1994. aastal, üheks eestvedajaks tekstiilikunstnik Anu Raud.

Näituse kujundaja on Kaari Metslang , graafiline kujundaja Katri Smitt, kuraator ja produtsent Tuuli Tubin McGinley, toimetaja Karin Kastehein. ERM-i meeskonda kuuluvad Artur Kasepuu, Merle Puusepp, Aivi Jürgenson ja Taavi Toom.

"Üks vägi" on ERM-i Heimtali muuseumi rahvamajas avatud 14. septembrini.