Kunstnik Urmo Raus: paljud ideed tekivad mul varahommikul poolärkvel olles

Omapärases autoritehnikas maalitud teosed on valminud kolme aasta jooksul Itaalias ja Itaalia teemadel. Abstraktsetes kompositsioonides tungivad esile üksikud selgelt äratuntavad motiivid. Kunstniku sõnul esitab ta nägemusi ja visioone erinevatel hetkedel kogetud paikadest ja episoodidest.

"Itaalia olemust ongi võib olla raske realistlikult tabada, seda polegi mõtet hakata realistlikult tabama, see on natuke nagu mingi Itaalia vaim. Unenäolisus on oluline osa kunstist, paljud ideed tekivadki mul varahommikul, poolärkvel olles näen mingit nägemust ja see on selgem aeg päeva jooksul kui mingisugused kujundid konkretiseeruvad, muutuvad selgeteks nägemusteks ja tihti ma hommikupoolikul lõpetan oma maalid konkreetsete kujundite või nägemustega," ütles kunstnik Urmo Raus.

"Need tööd funktsioneerivad omamoodi absurdsel viisil, ta maalib kõigepealt töö justkui lõuendi tagaküljele ja siis eksponeerib seda läbikumavat osa maalina. On ju tähelepanuväärne, kuidas tema töödes mängivad võrdset rolli just lõuendi enda kore tekstuur ja värvist tekkiv faktuur sinna peale, ja võib tekkida optilise illusiooni efekt, et sa vaatad seda tööd ja sul on tunne, et sa läheksid sellesse maali sisse," ütles kuraator Harry Liivrand.