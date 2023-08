Pildid: Tallinna Jaani kiriku galeriis avati Urmo Rausi näitus "Aqua vitae"

"Vesi on unistamise materjal. Just sellises võtmes käsitles vett kui materjali üks minu lemmik prantsuse filosoofe Gaston Bachelard. Vulisev kevadine oja, selge siniallikas, Vahemere sügav türkiis või Läänemere sünge tinahall on vee erinevad iseloomud. Vesi on iseloomuga materjal ja vesi kustutab ka tule. Vesi on tule vastand ja vesi on püha. Maa vajab vett et ta õitseks ja vesi on maale eluvesi nagu emapiim lapsele. Tulivesi on põletav vesi ja seda armastavad rohkem mehed kui naised," selgitas kunstnik.

"Eluveel, Aqua vitae'l on palju tähendusi, kuid kindel on see, et elu sünnib vees. Vesi on elu ema," mainis ta ja lisas, et "Aqua vitae" on näitus vee-elemendist. "Fluidumist, mis paneb unistama."

Tänavu juunis avati Rüki galeriis ka Andres Koorti ja Urmo Rausi ühisnäitus "liiv-liivi".

Näitus "Aqua vitae" jääb Tallinna Jaani kiriku galeriis avatuks 5. septembrini.