Pildid: Viljandis Rüki galeriis avati Andres Koorti ja Urmo Rausi näitus

"Kummaline on mõelda, et üks rahvas kadus otse minu silme all ja minus elab edasi väike osa sellest kadunud maailmast. Näitus on kummardus sellele iidsele rahvale ning mõte sellest, et liivi veri elab minus ja minu lastes edasi, on natuke lohutust pakkuv," kirjeldas Andres Koort.

"Mõne aasta eest ostsin ühe 1669. aastal Utrechtis väljaantud prantsusekeelse raamatu "Liivimaa ajalugu". Raamat lõpus oli autori lõppsõna, mis oli kirjutatud Haagis ühel augusti õhtul rohkem kui kolmsada aastat tagasi. Istusin samuti parasjagu Haagis oma kirjutuslaua taga ja oli augusti sume õhtu. Meenusid kõik Liivimaa liivarannad ja mustikapuhmastega männiokka vaibad, mingi üldistav liivi arhetüüp, mis minu mälu sügavamates kihtides on," meenutas Urmo Raus ja kinnitas, et juba siis tekkis tal mõte maalides seda arhetüüpi edasi anda. "See mõte küpses mingi aja ja otsis õiget väljundit-vormi, mis nüüd koos Andres Koortiga ühisnäituse kujul teoks sai."

Näitus "liiv-liivi" jääb Rüki galeriis avatuks 30. juulini.