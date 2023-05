Uksed avanud galerii Tütar soovib panustada kunstnike karjääri edendamisesse

Galerist Mailis Timmi sõnul on esindusgalerii läänes väga levinud galeriivorm, Eesti galeriimaastikul peaks aga veel ruumi jaguma. Keda Tütar täpsemalt esindama hakkab, selgub lähitulevikus.

Timmi selgitas, et galerii ei tegele vaid müügitegevusega, vaid panustab ka kunstniku karjääri edendamisesse ning tema tuntuse ja võimaluste kasvatamisesse.

"Kunstnik saab keskenduda ainult loometegevusele ja ta teab, et tal on galerii näol kindel seljatagune ärilise, turundusliku ja kommunikatsiooni poole pealt olemas," sõnas ta.

Galerist lisas, et esialgu on plaanis töötada noorte Eesti kunstnikega. "Praeguses galeriiprogrammis osalevad kunstnikud on kuni 40-aastased, aga selge see, et galerii hakkab kasvama koos oma kunstnikega," lausus Timmi.

Tütar galerii esimene väljapanek on maalikunstnik Katrin Piile isikunäitus "Idülli otsingud", kus on väljas kaks maaliseeriat, mis on edasiarendused varem Draakoni ja Rüki galeriis toimunud näitustelt.