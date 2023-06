Pildid: Draakoni galeriis avati kolme kunstniku ühisnäitus "salty ember normal smoulder"

Näitust tutvustatakse nii:

Ta võttis oma sõbrad kaasa, et näidata, kuhu L. selle pillas, ja istus nuttes maha. Ta pisarad olid soolased, kuid see järv ei olnud. Palju-palju aastaid tagasi maandus sellesse lennuk.

Pikki ripsmeid laksutades ütles ta, et on suuhingaja. Karvade vahel on peidus keerulised teabekogused.

*(ripsmed: Tal olid pikad ilusad ripsmed, mis ta silmad tumepruuniks värvisid. Tema õed olid nende peale kadedad, ja nad olid kadedad ka selle peale, et ta oli noorim tütar ja hõivas kogu isa tähelepanu. Ühel õhtul, kui ta magas, lõikasid õed küünekääridega ta ripsmed lühikeseks. Hommikul peeglisse vaadates puhkes ta nutma. Hoolimata lõpututest pisaratest, mis ta silmi märgasid, ei kasvanud ripsmed kunagi tagasi.)

Ta meenutas lagendikku, leekides.

Puhus tuuleiil ja lagendik jäi vaikseks. Tee tööd, siis tuleb armastus. Ema ütles, vanaema ütles ka. Ta ei õppinud neilt vaikimist. Tänavad olid temast kasvatanud raskekaallase.

Helena Keskküla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni osakonna 2015. aastal ning alates 2021. aastast on tal Sandbergi Instituudi kaunite kunstide magistrikraad. Viimastel aastatel on Keskküla oma praktikas keskendunud peaasjalikult mütoloogiale ning kivide vormimisele, mida ta seob performance'i ja kaasaegsete materjalidega.

Jihye Rhii (1992, Soul) on kunstnik, kes elab ja töötab Saksamaal Düsseldorfis. Alice Slyngstad (1990, Norra) elab ja töötab Oslos.

Näitus "salty ember normal smoulder" jääb avatuks 8. juulini.