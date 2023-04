Roman-Sten Tõnissoo ja Ellen Vene uurivad ühisnäitusel ihalust keskaja järele

"Valguse rüpes, ihates pimedusse" on kahe kunstniku vaheline jätkuv koostöö, kus autorite käekirjad vahetavad asukohti, peegeldavad teineteist ja loovad uusi dialoogivorme.

Draakoni galeriis võtavad Tõnissoo ja Vene vaatluse alla keskaja kui platvormi, kuhu projitseeritakse kõiksuguseid ideid ja ideaale. Näiteid keskaegse esteetika, sümbolite ja olustiku ümbertöötlemisest leiab kõikidest kultuurivaldkondadest, nii muusikast, moest, ilukirjandusest kui ka mängude- ja filmimaastikult. Keskaja pimedus on kunstnike sõnul justkui vaheldus tänapäeva meeleheidet peegeldavate ekraanide värelevale valgusele.

Roman-Sten Tõnissoo (1989) on omandanud Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi fotograafia ja magistrantuuri kaasaegse kunsti erialal, lisaks täiendanud end Prahas FAMU-s. Tema loomingu huviobjekt on ajastuomane ihalus vaimsuse ja tähenduse järele, samuti agressiooni ning turvatunde haprad jõujooned. Peamised töövõtted meediumiülene viitamine ja ruumilise dialoogimomendi otsimine, ning soov visualiseerida uusi võimalikke tulevikuperspektiive. Viimased näituseprojektid on olnud "Your Afterlife Is Cancelled" koos Ellen Venega ARSi projektiruumis (2022), "Out of Sight Is Out of Mind" koos Ellen Venega Roam projektiruumis Berliinis (2022) ja "Dreams in Unfreedom" koos Sven Parkeriga Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis (2022).

Ellen Vene (1990) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri- ja installatsiooni osakonnas bakalaureuseõppe ja kaasaegse kunsti erialal magistrantuuri ning täiendanud end Viini Tarbekunstiülikoolis ja Central Saint Martins'i kolledžis Londonis. Tema installatiivse kunstipraktika keskmes on strateegiad, mis toetuvad kultuuriloole ja kunstiajaloole ning illustreerivad viise, kuidas ajaloolised süsteemid ja rollid olevikus peegelduvad. Viimased näituseprojektid on olnud "Harjutusi unistuste pidamiseks" TYPA galeriis (2022), "See kõik ja ei midagi rohkemat" koos Roman-Sten Tõnissooga ARSi projektiruumis (2022), "Out of Sight Is Out of Mind" koos Roman-Sten Tõnissooga Roam projektiruumis Berliinis (2022).

Näitus jääb avatuks 27. maini 2023.