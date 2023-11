New Yorgis toimub Helena Keskküla performance "Pilveetüüd"

Iga-aastase ISCP Avatud Stuudio programmi raames toimub 10. ja 11. novembril New Yorgis Helena Keskküla performance "Pilveetüüd".

Helena Keskküla residentuur ISCP's kestab 1. oktoobrist 30. novembrini. Programm võimaldab kunstnikul võtta aega senise loomingu analüüsiks, uute ideede väljatöötamiseks ning New Yorgis asuvate kunstiinstitutsioonide külastamiseks.

Kunstniku sõnul on "Pilveetüüdi" keskmes halli ülikonda riietunud karakter, kes ketrab reedel ja laupäeval hommikust õhtuni halle suhkruvati pilvekesi ning riputab neid üle kogu ruumi. "Külastajad võivad magushalle pilvekesi maitsta. Aga ei pea. Vabadus ketrab hoolega. Unistuste kangas ei taha kergelt kokku hakata. Magus suhkur muutub liiga kiiresti kõvaks karamelliks. Pilved pole enam nii valged kui varem."

Helena Keskküla omandas 2021. aastal kaunite kunstide magistrikraadi Sandbergi Instituudis Hollandis ja 2015. aastal bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni osakonnas. Tema viimaste isikunäituste hulka kuuluvad "Kõvaks keedetud augud" Boo2 projektiruumis Amstedamis (2022, koos Jihye Rhiiga), "Lilled ja kollid, seebikad on lollid" Hobusepea galeriis (2019), "Liivatera ballaad" Avangard galeriis Pärnus (2019) ning "Pärnu upub, mina sellega koos" Draakoni galerii keldris Tallinnas (2016).

International Studio & Curatorial Program (ISCP) on üks tuntumaid mittetulunduslikke kaasaegse kunsti institutsioone New Yorgis, mis pakub residentuuriprogrammi kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis. Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet, Laura Põld, Mia Raadik ja Taavi Suisalu.