New Yorgi residentuurikonkursi võitis Helena Keskküla

Rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid kuraatorid koosseisus Ilari Laamanen, Kari Conte ja Karin Laansoo, hindas Keskküla taotluse puhul tugevat portfooliot ja varasemaid projekte. Žüriile avaldas muljet Keskküla kunstnikupraktika eesti mütoloogia tõlgendamisel kaasaegses võtmes ning performance'i ja kiviraiumise sidumine läbi naise kogemuse.

ISCP residentuur võimaldab kunstnikul võtta aega senise loomingu analüüsiks, uute ideede väljatöötamiseks ning New Yorgis asuvate kunstiinstitutsioonide külastamiseks. Keskküla tutvustab oma praktikat ka novembris toimuva iga-aastase ISCP Avatud Stuudio programmi raames.

Helena Keskküla on eesti kunstnik, kelle varasem looming on hõlmanud peamiselt video, performance'i ja installatsiooni meediume. Keskküla loomingus on oluline roll huumoril, ebakindlusel ja läbikukkumistel, mida ta kasutab rääkimaks üldinimlikel teemadel. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri ja installatsiooni osakonna 2015. aastal ning alates 2021. aastast on tal Sandbergi Instituudi kaunite kunstide magistrikraad.

Viimase kolme aasta jooksul on Keskküla oma praktikas keskendunud peaasjalikult mütoloogiale ning kivide vormimisele, mida ta seob performance'i ja kaasaegsete materjalidega. Juuni alguses esitleb Keskküla Hollandis Vleeshali Kaasaegse Kunsti Muuseumi tellimusel valminud avaliku ruumi teost graniidist ja betoonist skulptuuriseeriaga, millega kaasneb 17 tunnine, päiksetõusust loojanguni toimuv kestvusperformance.

International Studio & Curatorial Program (ISCP) on mittetulunduslik kaasaegse kunsti institutsioon New Yorgis, mis pakub residentuuriprogrammi kunstnikele ja kuraatoritele. ISCP asub endises tehasehoones Brooklynis ning kunstikeskuses on 35 ateljeed, 2 galeriid ja projektiruum. Programm on suunatud eelkõige kunstiprofessionaalidele, kes on saavutamas rahvusvahelist tuntust. Alates 2015. aastast on Eestist ISCP residentuuris osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet, Laura Põld, Mia Raadik ja Taavi Suisalu.

ISCP-EKKAK residentuur toimub ajavahemikus 1. oktoober – 30. november 2023.