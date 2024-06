Muinastaide kojas saab näha Läti turbaskulptuure ja Eesti graafikat

Lahemaal asuv muinastaide koja püsinäitus on pühendatud kaljukunstile. Suvenäitusena avati seal graafika ja turbaskulptuuride väljapanek.

Käesoleval aastal on kuraator Kadi Pajupuu valinud muinastaide koja suvenäituseks kaks väga eriilmelist väljapanekut.

Läti kunstniku Ginta Kristjansone näituse "Sõnastik" kandvaks teemaks on läti keeles unustuse hõlma kadunud sõnad. Kunstniku jaoks oli sümboolne valida väljendusmaterjaliks turvas, mis on Läti maapõues olnud umbes tuhat aastat. Samuti meeldib autorile materjali taaskasutussõbralikkus.



"Kui need taiesed oma elu ära elavad ja oma jutud räägitud saavad, siis ma panen nad aeda, kus nad saavad aja jooksul loodusega üheks. Ja nii ei reosta ma nende teostega loodust," ütles Läti kunstnik.

Vaadata saab ka graafik Marylin Piirsalu näitust "Metsas", kus näeb ta töid aastatest 2015 kuni 2022.

"Siin on nii realistlikumat visiooni kui ka sellist mütoloogilist nägemust, nagu näiteks hunti kujutava teose puhul. Minu lemmik on see ketsidega töö, mis, ma arvan, kõnetab paljusid loodusinimesi, kes naudivad kevadet oma radadel rännates," rääkis näituste kuraator Kadi Pajupuu.

Muinastaide koda on avatud suvel nädalavahetustel ja ettetellimisel ka teistel päevadel.