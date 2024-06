Tartu laulupeol pakutakse nii kirjeldus- kui ka viipetõlget

Laulu- ja tantsupeo ligipääsetavuse juht Marleen Viidul kinnitas, et korraldajad on otsinud eri viise, et muuta laulupidu ligipääsetavamaks. "Laulupeol on D-sektori esimestesse ridadesse planeeritud eraldi ala nägemis- ja kuulmispuudega külalistele. Nägemispuudega inimesed saavad laulupeost osa kirjeldustõlke vahendusel ja kuulmispuudega inimestele vahendab pidu viipekeeletõlk. A-sektori ette loome kohad ratastoolidele," selgitas Marleen Viidul.

Ka 16. juunil toimuvat tantsupidu "Juure juures" saavad nautida ratastooliga külalised ja nende saatjad, kellele on mõeldud ratastooliala parema tribüüni alumises reas. Tantsujooniste nägemiseks tuleb appi ekraan tantsuplatsi taga, mis annab hea ülevaate ka neile, kel pole võimalik tribüüni viimastes ridades istuda.

Ratastooliga külalistel on võimalik Tartu lumeparki siseneda Muuseumi tee poolsest A-sissepääsust, kus on olemas invaparkla ja -tualett. Sama sissepääsu juurest leiab ka valvega ratta- ja käruparkla. "Kuna pidu toimub looduslikus keskkonnas ja alale pääsemiseks tuleb liikuda mäest alla ja hiljem üles, palume arvestada, et liikumispuude korral võib vaja minna saatja abi," täiendas tantsupeo projektijuht Ave Rosenberg. Tantsupeol ei ole viipekeele- ja kirjeldustõlget.

Tartu 2024 laulu- ja tantsupeo nädal toimub 16.-22. juunil. Tantsupidu "Juure juures" 16. juunil kell 16 ja kell 20 Tartu lumepargis, rongkäik 22. juunil kell 16 südalinnast lauluväljakule ja laulupidu "Õnn ja rõõm" 22. juunil kell 18 lauluväljakul.

Tantsupeo kunstiline juht on Kristel Maruste ja laulupeo kunstiline juht Küllike Joosing.