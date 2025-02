Muuseumide liidu tegevjuht: kes seisab juhi seljataga?

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) juhi ootamatu lahkumine tõstatab paratamatult küsimuse, mis siis ikkagi juhtus. Muuseumide juhte ühendava Eesti Muuseumide Liidu vaates on veel olulisem küsimus aga see, kas muuseumi omanik pakkus juhile kriitilisel hetkel asjakohast tuge?

Nii nagu teistes valdkondades, on ka kultuuriasutustes viimased aastad olnud keerulised. Üks kriis on asendunud järgmisega ning see on olulisel määral mõjutanud külastajate arvu ja omatulu teenimise võimekust. Ka muuseumide juhid seisavad silmitsi eelarvekärbetega ning peavad tegema mitmeid valusaid ja ebapopulaarseid otsuseid.

Kertu Saksa äkiline lahkumine mõjutab kahtlemata ERM-i mainet, aga vähemalt muuseumide juhtide vaates mõjutab olukord ka kultuuriministeeriumi mainet, kelle haldusalas ERM riigimuuseumina tegutseb. Ei saa ju ükski juht teha head tööd, kui tema seljataga ei seisa pädev ja toetav nõukogu, asutaja või omanik.

Me ei tea Kertu Saksa lahkumise täpseid asjaolusid, aga tekkinud olukord paneb mõtlema, kuidas saaks ja peaks muuseumide asutajad, omanikud ja nõukogud juhte toetama. Mitmel pool kultuuri ja haridusvaldkonnas pööratakse üha rohkem tähelepanu sellele, millised on asutaja või omaniku rollid ja vastutus ning tegeletakse omaniku või asutaja hea tava sõnastamisega. Lisaks sellele on tähtis, et omaniku või asutaja poolt nõukokku määratud inimene teaks oma ülesandeid ja vastutust ning suudaks vajadusel asutuse juhile toeks olla.

Muuseumi maastikul on kõik kursis Narva muuseumi nõukogus tekkinud olukorraga, mis mõjutas väga valusalt muuseumi igapäevatööd. Tänaseks on muuseumi nõukokku määratud uued liikmed ning töörahu on loodetavasti taastatud, kuid küsimus, kuidas selliseid olukordi tulevikus vältida, jääb.

Praktika näitab, et kui pädeva juhi taga seisab tugev omanik või asutaja ning asjatundlik nõukogu, on võimalik muuseumi edukalt juhtida, julgelt arendada ja keerulisi otsuseid vastu võtta. Soovime muuseumide asutajatele, omanikele ja nõukogudele julgust ning tahet juhte ka keerulistes olukordades toetada ning nende selja taga seista.