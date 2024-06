Pluuto avaldas uue albumi "Vice Versa"

"Ma tegin selle aja vältel ligi 500 lugu, mis oleks võinud samamoodi sel plaadil lõpetada. Aga nii pika aja peale kasvad esiteks inimesena, teiseks muutuvad su vaated ja maitse ning ühel hetkel sai see tohutu kogu laule pigem nuhtluseks uute, järgmiste ideede ees," selgitab Pluuto.

"Ma ei ole kunagi oma loomingule ajalimiiti seadnud, ma tunnen, et see kustutaks autentsuse ja seaks mu kuskile kasti, kus ma ei taha olla," ütleb ta ja lisas, et albumilt leiab ka lugusid, mis valmisid juba mõne aasta eest. "Viimased kaks lugu on mõlemad üle kolme aasta vanad, "Tagasi kerida" on näiteks esimene demo, mis ma pärast eelmise albumi välja laskmist tegin.

Plaadil teevad kaasa Nublu, Beebilõust, Maian, Margiiela, KiROT ning Kohver. Produtsentide hulgast leiab teiste seas Gevin Niglase ja Topsi, albumi salvestamise, miksimise ja masterdamise eest vastutas Markus Palo.