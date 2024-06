Hiiumaal asuv Viscosa kultuuritehas kogub üha enam populaarsust

Viscosa kultuuritehase eestvedaja Marco Pärtel ütleb, et praegu on nende põhiline hooaeg jaanipäevast augusti lõpuni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui mullu võõrustati suvel 10 kontserti ja 10 etendust, siis sellel suvel on kontserte plaanis 13 ja etendusi koguni 40.

Tänavuse hooaja on avanud Mait Jooritsa lavastus "Mere laul". Sügisel algab aga töö, et rajada kultuuritehase ruumidesse loomemajanduskeskus.

Sisuliselt tähendab see, et tehakse korda suur osa katusealust pinda ja rajatakse näiteks teatrisaal ja paremad võimalused kasutada Viscosa kultuuritehast kunstiürituste jaoks.

"Me oleme nüüd kaasanud Euroopa Liidust päris arvestatava investeeringu, mida me sügisel hakkame investeerima siia. Selles on väga suur potentsiaal just välja rajada kunstnike residentuurid ja loomemajanduse õppestuudiod," ütles Marco Pärtel.

3,3 miljoni euroseks investeeringuks saadi meetme kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi raha 2,5 miljonit eurot, millele lisandub 250 000 eurot Hiiumaa vallalt ja ülejäänu moodustab erakapital. Paarist suurest kunstinäitusest saab kultuuritehases osa aga juba suvel enne loomemajanduskeskuse rajamist.

Praegu on üleval Martin Saare maalinäitus. "Tulin vaatama, mis siin üldse toimus ja siis need seinad ja see pind hakkas ise kõnetama. Tegin valiku loodusest, loomadest, lindudest, inimestest ja ka laevadest, paatidest ja siis sellisest meeleolust, mis siin võiks olla," sõnas Saar.

Paika seadmist ootab kultuuritehases veel 21. juunil avatav skulptuurinäitus "Kõik on õhus", kus eksponeeritakse 20 tunnustatud eesti autori teoseid.