Tartu laulupeo lavastaja Priit Strandberg: laulupeol paistab eestlus heal toonil

"Laulupeod on täielik meie perekonna osa. Ka eelmine aasta, kui oli äike ja paduvihm, siis me seisime vihma käes seal perega, see on selline vääramatu jõud, et laulupidu igal juhul toimub ja me austame seda traditsiooni ja käime pidudel," rääkis Strandberg.

Laulupeo lavastaja tundis suurest rahvahulgast rõõmu. "Mulle toob rõõmu, et pidu on väga ilus, ilm on väga ilus, lauluväljak on paksult rahvast täis, rohkem ei mahu, kõigil on näod naerul. See praegu toobki õnne ja rõõmu."

"Ma arvan, et see on koht, kus meie eestlus, rahvuslus heal toonil paistab. See on tõesti meie kultuuri üks hea seletamatu asi. Seda ei suuda nagu sõnadesse panna, mis asi see on, mis emotsioone see tekitab, aga ma arvan me tunneme siin tõesti suurt ühisosa," sõnas Strandberg.

"Lapsed peab viima laulupeole ja nemad peavad oma lapsed viima laulupeole. Ma arvan, et nii see peab kestma."