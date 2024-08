"Sannapäiv" valiti Toronto filmifestivali lühifilmide programmi

Tänavune TIFF leiab aset 5.-15. septembrini Torontos, Kanadas. Produtsentide Johanna Maria Paulsoni ja Evelin Penttilä sõnul on filmi Torontosse valimine väga suur au. "See, et filmi Põhja-Ameerika esilinastus toimub just Torontos, on suur tunnustus ja oleme äärmiselt rõõmsad, et "Sannapäiv" on jõudnud juba kahele maailma tippfestivalile. Täname südamest kõiki, kes on meie filmi valmimisse panustanud!"

"Sannapäiva" stsenaristid ja režissöörid Anna Hints ja Tushar Prakash ootavad huviga kohtumist Kanada publikuga. "Uskumatu, et meie 13-minutiline lühifilm kõnetab juba teist nii kõrge kaliibriga festivali ning jõuab ka suure ookeani taha. TIFF on väga prestiižne festival, kuid filmid ei võistle seal üksteisega ning see loob erilise õhkkonna, kus saab pühitseda filmikunsti kunsti enese pärast. See on meie mõlema jaoks esimene kord olla TIFF-ile valitud ning oleme tänulikud, et festival meid mõlemaid ka Kanadasse publikuga kohtuma kutsub."

"Sannapäiv" jõuab esimest korda Eestis publikuni PÖFF-i armastusfilmide festivalil Tartuff 9. augusti õhtul Tartu Raeplatsis.

!Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi koos meestega, kellel on seljataga pikk ja väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab nende karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele.

Filmi peaosades mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares, filmi monteerija on Emeri Abel ning helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmi produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä ning tootja Stellar Film.