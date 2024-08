Tartu Uus Teater viis Ida-Virumaale kobarfestivali

Festival Hungerburg 2024 on tõeline kunstide spaa, kus publik saab ise valida, millise kunstipaketi ta endale kokku paneb.

"Me otsime mängupaiku, kus mängupaik ise juba on dekoratsioon ja lavastus tõukub sellest, missugune on see mängupaik. Ma usun, et 99 protsenti nendest projektidest, mida me siin näeme, hiljem enam näha ei saa," ütles Tartu Uue Teatri loovjuht Ivar Põllu.

Katedraali meenutavas tühjas basseinis on lavastus "Kahheldraal".

"Siin nüüd hakkavad asjad juhtuma lähtuvalt just sellest kahheldraali printsiibist – katedraali, pluss kahhelkivi. Pluss veel üks läbivaid motiive – seekord on rõhk naiseks olemise teemadel läbi ajaloolise perspektiivi. Selline kolmekordne sümbioos siis," selgitas lavastaja Renate Keerd.

Narva-Jõesuu mererannas näidatakse samal ajal lavastust "Backtothebeach" ehk "Tagasi randa". Suvine vaatemäng demonstreerib peesitamist, mõnulemist ning vaimse ja füüsilise keha väärindamist. Rannalavastust saab mängida ka halva ilmaga.

"Nii vihma kui ka tugeva tuulega see ikkagi muutub stiihiaks, kus näitlejad pigem võitlevad ellujäämise nimel. Aga see on väga vaadatav, soovitan," ütles kunstnik-lavastaja Joel Väli.

Festivali Hungerburg 2024 kavas on 26 esietendust, milles osaleb üle 65 loomeinimese.

Festival toimub Narva-Jõesuu Mereranna sanatooriumis kuni pühapäevani.