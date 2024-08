Galerii: linnagalerii uus näitus käsitleb aegruumi intiimsust ja avardumist

Näitus käsitleb linnaruumi, arhitektuuri ja isikliku ruumi küsimusi, pakkudes erinevaid vaatepunkte ja rõhuasetusi. Mõnel juhul põrkuvad, teisel juhul süüvivad üksteisesse modernistlikud, poeetilised või kväärfeministlikud vaatepunktid, mis harutavad lahti linnaruumiga seotud kultuurilisi ja sotsiaalseid väärtushinnanguid, mineviku ja tuleviku vahel pendeldavaid visioone ning isiklikke mälestusi linnas kulgemisest.

Kuraator Brigit Arop võrdles näituse koostamisprotsessi arheobotaaniku tööga, kes uurib olemasolevaid ja kadunud teoseid, et leida ja külvata seemneid, millest võrsuvad uued kunstilised väljendused. "Ehkki tegelikkus on muidugi palju komplekssem, võib arheobotaanikut multifilmilikus üldistuses ette kujutada uurijana, kes arheoloogilisel väljakaevamisel otsib vanu seemneid, et neid külvates ja kastes iidseid taimi kasvatada. Selle näituse kuraatorina olen ka mina koos kunstnikega kaevanud end sisse Pajuvälja, Fischeri ja Runge olemasolevatesse ja hävinud teostesse ning teostamata ideedesse, et otsida sealt seemneid ja neid kastes loodetavasti uusi õisi kasvatada," selgitas Arop.

Näituse keskmes on ruumi ja kohalolu ideed. Ann Pajuväli kujutab oma töödes abstraktset omaruumi ja urbanistlikke keskkondi, Saskia Fischer keskendub võimustruktuuridele linnakeskkonnas, Sirje Runge on oma loometeekonnal maalinud arhitektuurseid, geomeetrilisi ja minimalistlikke ruume.

Lisaks näitusesaali töödele eksponeeritakse Saskia Fischeri teost "Võõrasemad" Tallinna Linnagalerii vahetus läheduses Vabaduse väljakul, ühendades Jaani kiriku, Vabaduse väljaku ja Suur-Karja tänava ristil tegutsevad lillemüüjad ning musta putka nime all tuntud kioski ja bussipaviljoni.

Näitus on avatud 17. novembrini.