Eestis üles võetud Ameerika õudusfilm "Azrael" jõuab septembris kinodesse

Film räägib loo tummadest fanaatikutest koosnevast ususektist, kes jahib noort naist nimega Azrael (Samara Weaving), kel nende juurest põgeneda õnnestus. Azrael põgenes, sest ei soovinud saada ohvrianniks, millega soovitakse lepitada ümbritsevates laantes pesitsevat iidset kurjust. "Azrael" on suures osas sõnatu film.

Eesti metsades, põhiliselt just Pärispea metsas üles võetud õudusfilmi "Azrael" lavastaja on E.L. Katz, kelle käe all on varem valminud näiteks Netflixi telesarjad "The Haunting of Bly Manor" ning "Channel Zero"), filmiga "Small Crimes" jõudis ta 2017. aastal ka Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalile. Stsenarist on Simon Barrett, kes on põhiliselt seotud õudusfilmiga, aga ta oli ka tänavu vaatajate ette jõudnud "Godzilla x Kong: Uue impeeriumi" stsenarist.

Filmis astuvad teiste seas üles telesarjast "Misfits" tuntuks saanud Briti näitleja Nathan Stewart-Jarrett ning Soome näitlejad Vincent Willestrand ja Eero Milonoff, eestlastest saab ekraanil näha näiteks Rea Lesta ja Katariina Unti.

2022. aastal antud intervjuu sõnas filmi produtsent Katrin Kissa, et eestlasi on umbes 70 protsenti 120-liikmelisest meeskonnast. "Nende hulgas ka olulised loovmeeskonna liikmed, kes jätavad lõpuks selge jälje ekraanile, näiteks Matis Rei operaator Mart Taniel, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Anu Konze ja Gristina Pahmann. Ameerikast tuli siia vaid peakunstnik ning kogu muu kunstiosakond on Eestist."

Filmi esilinastus toimus tänavu märtsis festivalil South by Southfest. Ameerikas saab film alates 27. septembrist piiratud kinolevi, kuid suurema publikuni jõuab "Azrael" voogedastusplatvormi Shudder vahendusel.