Pildid: loodusmuuseumis avatud seenenäitusel on väljas ligi 150 eri liiki

"Kui teha midagi nii palju kordi nagu seda on juba 62, võiks ju arvata, et rada on niivõrd tugevalt sisse tallatud ja selle näituse võiks ära teha unepealt," ütles avamisel direktori asetäitja Egle Hecht. "Ehkki osati – väikses osas – see väide vastabki tõele, siis lõpuni päris nii see ei ole. Kui siin kuu aega tagasi ka lähikaudsed metsad pakkusid ohtralt seeni, siis viimased nädalad on olnud pigem vihmavaesed ja nii oli meie meeskond veel teisipäeval pisut ärevil, et mis metsadel meile pakkuda on."

Avapäeval oli näitusel väljas 150 erinevat seeneliiku, kuid muuseumi sõnul võib hulk lähipäevadel suureneda, kuna ilmad on soodsad ning seenenäitust värskendatakse üle päeva.

Näituse korraldamist ei tee Hechti sõnul lihtsamaks ka asjaolu, et muuseumipere tahab igal aastal end ületada ning teha asja veelgi paremini. Sel korral on värskendatud koostöös agentuuriga Pult näituse visuaale ning toodud juurde tegevusi mõeldes väikestele külastajatele.

Eesti Loodusmuuseumi 62. seenenäitus on avatud 22. septembrini.