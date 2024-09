Tuulikki Bartosik osaleb suurimal maailmamuusika esitlusfestivalil Womex

Sel aastal on Eestist esinema valitud Tuulikki Bartosik, kes astub üles 24. oktoobri öösel offWomex programmis, Aviva Studio, The Hall. Tuulikki Bartosik on mitmekülgne muusik ja helilooja, kes on tuntud oma uuendusliku lähenemise poolest akordionile. Püsivalt Rootsis elav, Eesti päritolu artisti on võrreldud suurte tegijate nagu Philip Glass ja Ólafur Arnalds.

Bartosiku uusim album "Playscapes" on loodud koostöös Sander Mölderiga ja saanud kriitikute ja publiku seas palju kiitust oma kompositsioonide, helimaastike ja instrumentatsiooni poolest. Album pääses Bandcampi ja Songlines Music Awards'i nominentide hulka, Rootsi muusikaajakiri Lira nimetas seda aasta folktronica-albumiks ja Beehype Magazine tunnustas seda kui ühte parimat albumit 2023. aastal.

Igal aastal väisab WOMEXit üle 2600 külastaja enam kui 90 riigist, tegu on pärimus- ja maailmamuusika professionaalide ühe tähtsaima kohtumispaigaga. Lisaks offWomex Eesti lavale koordineerib Music Estonia koostöös Eesti Pärimusmuusika Keskusega Eesti delegatsiooni, Baltimaade ühist messiala, võrgustumisüritust professionaalidega sihtkohariigist ja vastuvõttu koostöös Eesti Saatkonnaga Londonis. WOMEX Eesti delegatsiooniga on võimalik liituda järgmise reedeni.