Hingedepäeval kõlab Tallinna Jaani kirikus Valentõn Sõlvestrovi reekviem

Hingedepäeval toovad reekviemi kuulajateni Collegium Musicale ja Klaaspärlimäng Sinfonietta. Baritoni ja koormeistri rollis on Endrik Üksvärav ning dirigent Andres Mustonen.

Reekviem tugineb ladina surnumissa traditsioonile, kuid klassikalisi tekste on kasutatud fragmentaarselt. Teosest leiab viiteid Sõlvestrovi varasematele helitöödele ning stiililiselt on mõjutusi Mozartist hilisromantikuteni. Nagu helilooja ise on öelnud: "Ma ei kirjuta uut muusikat. Minu muusika on vastus ja kaja sellele, mis on juba olemas."

Dirigendina üles astuv Andres Mustonen on koos Baieri ringhäälingu koori ja Müncheni raadioorkestriga reekviemi ka 2022. aastal plaadile salvestanud.