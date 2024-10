Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa rekordarv muusikasõpru

Muusikapäeva viktoriini küsimustele vastas 100 protsenti õigesti 326 osalejat. Viktoriini lahendasid igas vanuses muusikasõbrad üle kogu Eesti: noorimad osalejad olid seitsmeaastased ning vanimad 86-aastased. Muusikaviktoriini kokkuvõttesaade ja õiged vastused on leitavad Klassikaraadio kodulehel.

Paljudes koolides lahendati viktoriini kogu klassiga. Ühislahendamisest võtsid osa ka Tallinna Muusika- ja Balletikooli 12. klass, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja dirigent Mihhail Gerts ning Eesti Rahvusringhäälingu töötajad.

12 küsimusest koosnev mälumäng oli vastusevariantidega ning loogikat appi võttes oli võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Küsimusi oli nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Vastamisel olid abiks helifailid, fotod ning videoklipid.

Kõige paremini teati vastust viimasele küsimusele: mis ajendas noort luuletajat ja muusikut artistinimega Eik kirjutama lugu "Hülgehall"? 86 protsenti vastajatest teadis, et see on Eiki kummardus vanaisa Ülo Vinteri 100. sünnipäevaks.

Raskeimaks osutus küsimus, kus uuriti, kes eesti ooperilauljatest alustas oma lavateed hoopis balletistuudios. 30 protsenti vastanutest teadis, et see oli nimekas ooperilaulja Jassi Zahharov, aga 2189 vastajat arvas, et see oli Elina Nechayeva.

Tänavuse viktoriini küsimused koostasid Klassikaraadio toimetajad. Tehnilise teostuse tegi Alo Mihkelson.

Muusikapäeva viktoriini parimate vastajate vahel lähevad loosi kontserdi- ja teatripiletid, kinopääsmed, heliplaadid ja kultuuriväljaannete aastatellimused.

Auhinnasaajad

Alla Eenma

Anastasia Kotšura

Elen Kihl

Eva Antsov

Gustav Pahla

Hanna-Lisete Sellis

Harald Moss

Heidi Krik

Janar Sõber

Jane

Kait Kaeval

Karolina Koikson

Keron Flink

Kreete Jacob

Kristi Oolo

Kärt Kaljapulk

Laura Adele Siitan

Margus Kauber

Martha Rattus

Mirjam

Monika Pahla

Oksana Meipalu

Patrik Sebastian Unt

Paula Timmi

Pirjo Kuldkepp

Priit Eek

Priit Võigemast

Rainer Kopper

Koolide peaauhind: Elva Gümnaasium

Võitjatega võetakse ühendust.