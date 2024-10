Klassikaraadio osaleb EBU koorikonkursil kammerkooriga Encore

Pühapäeva õhtul toimub 47. korda Euroopa Ringhäälingute Liidu korraldatav koorikonkurss Let the Peoples Sing. Klassikaraadio osaleb konkursil kammerkooriga Encore, mida juhatab Karin Tuul.

Otseülekanne finaalist algab Klassikaraadios pühapäeval 6. oktoobril kell 20.

Pühapäeval toimuvasse finaali valis žürii kaheksa koori, neist neli võistleb täiskasvanute koorias ning neli laste ja noorte kategoorias. Konkursil osalevad koorid on välja pakkunud EBU liikmesmaade raadiotoimetajad.

Täiskasvanute kategoorias võistlevad Soome naiskoor Kyn (dirigent Kaija Viitasalo), Läti segakoor Juventus (dirigent Valdis Tomsons), Eesti kammerkoor Encore (dirigent Karin Tuul) ning Rootsist ansambel Hägersten A Cappella (dirigent Kerstin Börjeson).

Let The Peoples Sing on harrastuskooride olulisim rahvusvaheline mõõduvõtt juba aastast 1961. Konkursi algatas BBC ning selle eesmärk on esitleda koorimuusikat raadioeetris, innustada heliloojaid kooridele kirjutama, ergutada kooride tegevust, luua loomingulisi suhteid ning anda harrastuskooridele võimalus saada osa rahvusvahelisest raadiosaatest.

EBU rahvusraadiote vahendusel on koorikonkurss toimunud iga kahe aasta järel, kuid pandeemia tõttu toimus LTPS viimati 2021. aastal. Tänavuse konkursi eripäraks on, et finaalis osalevad koorid esinevad kõik oma kodumaal ja võistlus toimub raadioeetri vahendusel.

Konkursi üldvõitja pälvib rändauhinna, hõbedase roosikarika Silver Rose Bowl.

Koorikonkursi grand prix on Eestisse tulnud kahel korral: 2005. aastal võitis Tallinna muusikakeskkooli lastekoor ja 2017. aastal kammerkoor Collegium Musicale. Läbi aegade edukaim riik konkursil on olnud Norra, mis on võistluse võitnud kaheksa korda.

Konkursi finaal jõuab otseülekandes kuulajateni kahe ja poole tunni jooksul pühapäeval 6. oktoobril kell 20. Kõik koorid esinevad kümme minutit ning kontserdi lõpus kuulutab BBC stuudios raadiosaadet kuulanud žürii välja võitja.

Žürii tööd juhivad BBC Singersi kunstiline juht Jonathan Manners ning Soome raadiotoimetaja ja dirigent Inari Tilli.

Klassikaraadio otseülekande saatejuhid on Marge-Ly Rookäär ja Ivo Heinloo.