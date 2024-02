Kammerkoor Encore pääses koorikonkursi Let The Peoples Sing 2024 finaali

Eesti kammerkoor Encore osales Euroopa Ringhäälingute Liidu koorikonkursi Let The Peoples Sing 2024 poolfinaalis ning valiti žürii poolt osalema finaali, kus osaleb kaheksa koori.

Konkursi finaalis osalevad täiskasvanute koorid: naiskoor KYN, dirigent Kaija Viitasalo (Soome), segakoor Juventus, dirigent Valdis Tomsons (Läti), kammerkoor Encore, dirigent Karin Tuul (Eesti) ja ansambel Hägersten A Cappella, dirigent Kerstin Börjeson (Rootsi).

Konkursi poolfinaal toimub salvestuste alusel, mille lähetab EBU-sse rahvusraadiojaam. Klassikaraadio esitatud kandidaat kammerkoor Encore esitas poolfinaalis kava:

1. William Byrd "Haec Dies"

2. Tõnu Kõrvits "Peegeldused tasaselt maalt", solist Heli Ernits

3. Dobrinka Tabakova "Alma Redemptoris Mater"

4. Veljo Tormis "Pulmaliste saabumine" tsüklist "Unustatud rahvad"

Kammerkoor Encore dirigent on Karin Tuul, koori hääleseadja Karin Salumäe.

Salvestus on tehtud Eesti Raadio I stuudios 19. detsembril 2023, helirežissöör Siim Mäesalu, toimetaja Marge-Ly Rookäär.

Maailma üks mainekam, väärika ajaloo ja suurima auditooriumiga koorikonkurss Let The Peoples Sing, harrastuskooride olulisim rahvusvaheline mõõduvõtt, ulatub algusajaga aastasse 1961. Konkursi algatas BBC ning selle eesmärk on esitleda koorimuusikat raadioeetris, innustada heliloojaid kooridele kirjutama, turgutada-ergutada kooride tegevust, luua loomingulisi suhteid ning anda harrastuskooridele võimalus saada osa rahvusvahelisest raadiosaatest.

EBU rahvusraadiote vahendusel on koorikonkurss toimunud iga kahe aasta järel, kuid pandeemia tõttu toimus LTPS viimati 2021. Alanud aasta sügisel jätkub aga menukas traditsioon ning raadiokonkursi finaalkontserdil võistlevad koorid esindavad lauldes oma rahvusriiki.

Konkursi üldvõitja pälvib ihaldatud rändauhinna, hõbedase roosikarika Silver Rose Bowl. EBU koorikonkursi Let The Peoples Sing grand prix on Eestisse tulnud kahel korral: Tallinna muusikakeskkooli lastekoor (dirigent Ingrid Kõrvits, 2005) ja kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav, 2017).

EBU raadiojaamade vahendusel on konkursil Let The Peoples Sing rohkem kui miljon raadiokuulajat, mis teeb sellest maailma suurima auditooriumiga koorimuusika raadiosaate.

Koorikonkursi finaalist Londonis 6. oktoobril 2024 teeb otseülekande Klassikaraadio.