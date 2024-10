Eesti keeles ilmus ukraina kirjaniku Andrei Kurkovi uus romaan

Kirjastus Tänapäev andis sarjas "Punane raamat" välja Ukraina kirjaniku Andrei Kurkovi uue romaani "Jimi Hendrix Lvivis". Raamatu on tõlkinud Mait Eelrand.

Lvivis toimub midagi kummalist. Ja salapärase haua ümber Lõtšakovskoje surnuaial on kogunenud pentsik kamp. Nende seas on endine KGB ohvitser kapten Rjabtsev ja vananev hipi Alik Olissevitš, kelle järele kagebeelane vanasti luuras.

Tarass, kes teenib raha klientide neerukivide väljutamisega väga imelikul viisil, kurameerib valuutavahetuspunktis töötava Darkaga. Noored armunud ei tea seda veel, aga nende saatus on vältimatult seotud kahe üksildase vana mehega, oma aja reliktidega, kes ei peatu millegi ees, et oma kodulinn päästa ja "anomaaliate" põhjus välja selgitada.

Andrei Kurkov on Ukraina kirjanikke, kelle raamatuid on tõlgitud mitmekümnesse keelde. Eesti keeles on tema romaanidest seni ilmunud tema kuulsaim teos "Võõra surm" (2007) ja "Hallid mesilased" (2022), lisaks möödunud aastal ka "Invasioonipäevik".