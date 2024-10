Ivo Uukkivi, Martin Kõiv ja Kristo Viiding asutasid uue teatri

"Naeru akadeemia" lavastaja on Kristo Viiding ning laval mängivad Ivo Uukkivi ja Martin Kõiv.

Mitani näidend viib tagasi 1940. aasta Jaapanisse. Tsensori kabinetis kohtuvad kaks meest: särav komöödiakirjanik Tsubaki, kes ei suuda nalju paberile kirjutamata jätta, ja tsensor Sakisaka, kes pole kunagi elus naernud. Tsubakil tuleb kirjutada oma komöödia võimudele sobivaks.

"Oleme selle materjaliga proove teinud juba poolteist aastat ja oodanud hetke, mis meile kõigile kolmele sobiks, et asi ära realiseerida. Et oma otsustes vabad olla, asutasimegi uue teatri – Akadeemilise Teatri. Loodame edu korral jätkata vaimselt laetud tekstide lavale toomist," lausus lavastaja Kristo Viiding.

"Naeru akadeemia" esietendub Tallinnas asuvas Kanutiaia huvikooli teatrisaalis 30. novembril.