Moedisainer Ketlin Bachmann: kogu aeg üht formaati tehes kaotad perspektiivi ära

Tallinnas disaini ja arhitektuurigaleriis avati tunnustatud moedisainerite Riina Põldroosi ja Ketlin Bachmanni ühine autorinäitus "Odi Et Amo" ehk "Vihkan ja armastan". Sellega sai avatakti ka Eesti kuumim moesündmus Tallinn Fashion Week.

Embassy of Fashion moemaja disainerid esitlevad seekord oma uut kollektsiooni veidi teistmoodi ehk mitte eksklusiivsel moesõul vaid kõigile avatud näitusesaalis.

"Sa tahad teha erineaid asju. Kui sa kogu aeg seda ühte formaati teed, siis sa kaotad perspektiivi ühel hetkel ära. Selleks et perspektiivi värskendada, tuleb teha nihkeid, panna asjad teistmoodi elama, teise ruumi ja kontseptsiooni," usub moedisainer Ketlin Bachmann.

Näituseformaat annab võimaluse asju lähemalt vaadelda ning tuua esile detaile mis catwalk'il kaduma läheksid. "Siin ongi igal kleidil oma lugu ja igaüks on väikene maailm. Tasub uurida detaile ja kuidas need tehtud on," märkis Riina Põldroos.

Tualettidele sekundeerivad Riina Põldroosi idamaiseid kangaid meenutavad maalid. Ketlin Bachmanni jaoks said käivitavaks jõuks brutaalselt mängulised ehted ja kehakaunistused.

Moenäitus disaini ja arhitektuurigaleriis on avatud 9. novembrini.